lundi 20 décembre 2021 • 1146 lectures • 0 commentaires

Sport 6 heures Taille

iGFM (Dakar) À 20 jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, le président de la CAF, Patrice Motsepe est arrivé au Cameroun, ce lundi matin, en provenance du Qatar.

Annoncé mercredi, le patron du football africain a débarqué au Cameroun un peu plutôt. En effet, selon la chaîne publique camerounaise, le président de la CAF, Patrice Motsepe est arrivé au Cameroun à 20 jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations. Le président est arrivé de Doha, au Qatar, où une majorité de délégués de la CAF n'ont pas validé le rapport de la CAN pour des raisons de santé lors d'une réunion FIFA/CAF. Il n'est pas le seul à fouler le tarmac de l'aéroport de Yaoundé, ce matin. Le premier vice-président de la CAF Me Augustin Senghor et Samuel Eto'o tout juste élu président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) sont également sur les lieux. Ils ont été accueillis par le Secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo Omba. Les prochaines heures seront décisives pour l'Afrique, qui risque de voir sa meilleure compétition remporter à juin 2022. Une décision finale est attendue mercredi, selon plusieurs médias du continent.