jeudi 30 décembre 2021 • 179 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Dans un communiqué, la Confédération Africaine de Football informe que le processus de demande des billets de match (Match Ticket) de la CAN 2021, pour la tribune de presse est désormais ouvert.

L'instance précise que les médias qui désirent couvrir les matchs de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, peuvent soumettre votre demande depuis l’Espace médias de la CAF (Media Channel) pour chacun des 52 matches de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Cameroun 2021 qui débutera le 9 janvier 2022.

Les informations importantes suivantes concernant cette demande :

La demande du MATCH TICKET pour la Tribune des médias se fera UNIQUEMENT en ligne via le Media Channel de la CAF et sera clôturée 24 heures avant le coup d'envoi du match.

Le MATCH TICKET pour la Tribune des Médias NE SERA pas délivré sur la base du premier arrivé, premier servi.

La CAF attribuera les sièges de la TRIBUNE MÉDIAS sur la base de quotas : Nation hôte, équipes participantes et médias internationaux.

La demande de SAD pour la conférence de presse et la zone mixte sera faite au bureau d'information du Centre des Médias du Stade à partir de MD-1 jusqu'à 3 heures avant le coup d'envoi.

Le processus d'examen et d'approbation des demandes de SAD pour les conférences de presse ou les zones mixtes après le match sera effectué par les Media Officers de la CAF sur place avant chaque match. Les médias dont la demande a été acceptée (approuvée) recevront le(s) SAD(s) au moment de retirer leur MATCH TICKET.

Veuillez également noter que les SAD seront distribués sur une base individuelle. Les représentants des médias ne seront pas autorisés à retirer des SAD pour plus d'une personne.

Veuillez noter que tous les SAD et tickets demandés doivent être retirés au plus tard 90 minutes avant le coup d'envoi. Passé ce délai, toutes les réservations seront annulées et les SAD non réclamées seront distribuées aux médias inscrits sur la liste d'attente.