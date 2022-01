dimanche 23 janvier 2022 • 394 lectures • 0 commentaires

Sport 5 heures Taille

iGFM (Cameroun) Blessé à la cheville en début de semaine, Pape Matar Sarr a repris l'entraînement, ce dimanche 23 janvier 2022, avec l'équipe du Sénégal.

C'est ce qu'on appelle une bonne nouvelle. Absent à l'entraînement depuis mercredi 19 janvier 2022, Pape Matar a repris. Selon la Fédération sénégalaise de football, le milieu de terrain s'est entraîné cet après-midi avec le groupe, au terrain d'entraînement de l'hôtel Tagidor. Cheikhou Kouyaté et Abdoulaye Seck qui souffraient, sont également présents à cette séance, à 48 heures du huitième de finale de la CAN 2021, contre le Cap Vert. Au total 27 sur les 28 convoqués, ont répondu à l'appel du staff technique.



Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Bafoussam, Cameroun)