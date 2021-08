mardi 17 août 2021 • 888 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Épargné par le tirage au sort, le Sénégal débutera sa prochaine CAN, le 10 janvier contre le Zimbabwé.

La Confédération africaine de football (CAF) procédait ce mardi au tirage au sort de la CAN 2021, la plus grande compétition du football africain.Vice-champions d'Afrique, les Lions du Sénégal ont hérité d'un groupe favorable avec le Zimbabwé (battu 2-0 par le Sénégal en 2017), la Guinée et le Malawi.

Premier match contre le Zimbabwé, à 13h

Les hommes de Aliou Cissé débuteront par le Zimbabwé le 10 janvier 2022, à Bafoussam, une ville située à 217 Kilomètres de Yaoundé la capitale camerounaise. Cette renconte se jouera à 13h00 en Temps Universel, 14h00, heure Cameroun, dans un stade de 20.000 places (image). Lors de leur deuxième match du groupe B, face à la Guinée, ils joueront à la même heure dans le même stade avant de boucler le premier tour par une opposition avec le Malawi, toujours à Bafoussam mais cette fois à 16h. Ce qui veut dire que les partenaires de Sadio Mané ne bougeront pas durant la phase de groupes. Découvrez ci-dessous le calendrier complet des Lions en phase de poules.

CAN "Cameroun 2021" : du 09 janvier au 06 février 2022

Calendrier complet des Lions (Horaires en Temps Universel)

Groupe B

10 janvier 2022

Stade Bafoussam

13h00 Sénégal vs Zimbabwé

14 janvier 2022

Stade Bafoussam

13h00 Sénégal vs Guinée

18 janvier 2022

Stade Bafoussam

16h00 Malawi vs Sénégal