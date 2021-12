mardi 14 décembre 2021 • 163 lectures • 0 commentaires

Sport 32 mins Taille

iGFM (Dakar) Nommé récemment sélectionneur de la Guinée à moins d'un mois de la Coupe d’Afrique des Nations 2021, au Cameroun, Kaba Diawara s'est exprimé sur la préparation de son équipe et le derby contre le Sénégal.

Dans le même groupe que le Sénégal, le Zimbabwe et le Malawi, la Guinée pense à la CAN au Cameroun. Le Syli démarrera sa compétition le 10 janvier 2022 contre le Malawi, à Bafoussam. Après, s'en suivra un deuxième match contre le Sénégal, le 14 janvier, et un troisième contre le Zimbabwé, le 18 janvier. Pour préparer leurs adversaires du groupe B, les joueurs du Syli vont débuter leur regroupement à Conakry le 26 décembre prochain, renseigne le site guinéen, Guinéenews. Deux jours après, ils prendront la direction de Rwanda.



"Deux matchs amicaux au Rwanda"



"Nous allons nous préparer au Rwanda où on jouera deux matchs amicaux (contre les Amavubi Guêpes) les 02 et 06 janvier. Au lendemain de la seconde confrontation amicale, "la délégation guinéenne prendra son vol pour Bafoussam. Du coup, la préparation se déroulera du 28 décembre 2021 au 07 janvier 2022", a fait savoir Kaba Diawara sur Canal+.



"Pourquoi pas faire tomber la première équipe africaine"



"Le Sénégal est toujours complet. C'est un peut tout, c'est une équipe complète avec Edouard Mendy, Sadio Mané qui fait partie des meilleurs au monde, pas seulement en Afrique. Il est rapide, stable. Donc, le Sénégal reste une équipe complète mais ça reste un derby. On ne va pas calculer, eux aussi. C'est gratifiant de jouer contre le Sénégal, c'est dans l'esprit. Il va falloir être prêt. Ce sera le deuxième match et le résultat va compter. Pourquoi ne pas faire tomber la première équipe africaine", a-t-il soutenu, indiquant qu'il n'y a aucun souci le fait que son équipe partagera le même hôtel avec les Lions du Sénégal.

La Coupe d'Afrique des Nations se déroulera du 09 janvier au 06 février 2022, au Cameroun.

PUBLICITÉ