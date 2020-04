CAN 2021 : Quand Sadio Mané lance un appel au peuple sénégalais

iGFM-(Dakar) La CAN 2021 sera un tournant dans l’histoire du football sénégalais. Et Sadio Mané en est véritablement conscient. En témoigne l’appel fait au public à plusieurs mois de la compétition qui va se jouer en janvier – février au Cameroun.

La génération dorée pourrait prendre l’allure d’une génération maudite. Avec Mané, Gueye, Koulibaly, Mbaye Niang, Baldé Keita, Cheikhou Kouyaté…, le Sénégal devrait normalement marcher sur le continent. Mais non ! A l’image des Diouf, Henri Camara, Aliou Cissé… en 2002, ils ont été proches du but en 2019 mais défaits en finale par l’Algérie.

Avec l’expérience collective acquise et le changement de dimension de plusieurs joueurs cadres de cette sélection, plus droit à l’erreur. C’est la raison pour laquelle, Mané appelle d’ores et déjà au public sportif sénégalais de soutenir l’équipe afin que l’objectif soit atteint.

« L’année dernière, nous avons tout essayé et nous avons atteint la finale, mais malheureusement, nous ne l’avons pas gagnée. Mais je pense quand même que les gens étaient satisfaits de cela et j’espère qu’ils continueront à croire en nous et à nous soutenir pour la prochaine Coupe d’Afrique », a-t-il déclaré dans une interview à TalkSport.

Avant de conclure : « Cela a toujours été difficile depuis que j’ai commencé à jouer pour mon équipe nationale, parce que nous avons une grosse pression. En même temps, nous comprenons ces gens parce que le Sénégal a beaucoup de grandes générations qui sont passées sans rien gagner pour l’équipe nationale ».

A Sadio Mané et ses partenaires de changer le cours de l’histoire en 2021. Puisque le Sénégal est toujours considéré comme une nation de football maudite avec deux finales perdues en 2002 et 2019.