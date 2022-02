dimanche 6 février 2022 • 315 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Cameroun) Sans surprise, Sadio Mané a été désigné meilleur joueur de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations par la Confédération africaine de football (CAF).

C'est ce qu'on appelle un titre mérité. Surtout que le numéro 10 sénégalais aura porté son pays durant la phase à élimination directe. Mieux, après son but sur penalty contre le Zimbabwe en phase de groupes (1-0), l'international sénégalais a ouvert le score sur un exploit personnel contre le Cap Vert en 8es de finale (2-0). Il ne s'arrête pas. Mané a adressé une passe décisive en quarts contre la Guinée Equatoriale (3-1) avant d’enchaîner par un but et une passe décisive en demi-finale contre le Burkina Faso (3-1), envoyant ses partenaires en finale de cette 33e édition. Là, il a pourtant a échoué sur penalty dès le début du match avant de se rattraper ensuite en transformant le tir au but qui a offert un premier sacre à son pays. Un titre mérité pour l'enfant de Bambali.



Mendy meilleur gardien



L'instance panafricaine a également décerné le titre de meilleur gardien de la compétition au portier sénégalais Edouard Mendy. Le gardien de Chelsea n'avait pas participé aux deux premières rencontres des Lions en raison du Covid-19, mais a joué ensuite un rôle important dans le premier sacre du Sénégal à la CAN de son histoire, avec trois clean-sheets et deux penalties arrêtés face aux Pharaons en finale lors de la séance de tirs au but.