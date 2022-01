dimanche 30 janvier 2022 • 249 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Cameroun) Grâce à un excellent Mohamed Salah, l'Egypte s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations "Cameroun 2021", devant le Maroc (2-1).

Grosse déception pour le Maroc. Pourtant en tête dès la 7e minute, les Lions de l’Atlas ont été renversés et éliminés de la CAN 2021 par l’Egypte en prolongation (1-2 a.p.) ce dimanche en quarts de finale au Stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Buteur puis passeur décisif, Mohamed Salah a marqué de son empreinte ce choc très disputé mais peu spectaculaire. Les Pharaons défieront le Cameroun, pays-hôte, jeudi, pour une place en finale.



Dès leur première offensive, les hommes de Vahid Halilhodzic bénéficiaient d’un penalty logiquement accordé après recours à la VAR suite à une faute d’Ashraf, qui fauchait Hakimi dans la surface. En excellente forme, Boufal le transformait en force en prenant Abou Gabal à contrepied (0-1, 7e). Paradoxalement, au lieu de mettre les Marocains sur la voie, ce but les incitait à dénaturer leur jeu de possession en laissant le ballon à des Egyptiens pourtant trop timides dans leur réaction.



Le Maroc marque vite…mais



Les hommes de Carlos Queiroz en profitaient pour se montrer menaçants sur des frappes lointaines d’Ashraf puis Fetouh, à chaque fois repoussées par un Bounou vigilant malgré la forêt de joueurs présents devant lui. Dominés, les Lions de l’Atlas ne montraient plus rien offensivement depuis leur but… Leurs soucis s’accentuaient au retour des vestiaires avec le changement offensif opéré par Queiroz, qui remplaçait le défenseur central Hegazy, blessé, par l’ailier Trezeguet !



Trouvé par Salah dans la surface, le joueur d’Aston Villa se mettait immédiatement en évidence avec une frappe trop croisée qui frôlait le poteau. Les Pharaons se montraient beaucoup plus tranchants et étaient rapidement récompensés. Sur un corner de Marmoush, Abdelmonem, de la tête, obligeait Bounou à une superbe parade, mais le ballon revenait sur Salah qui égalisait à bout portant (1-1, 53e). Il fallait ensuite un retour in extremis de Saiss, excellent ce soir, devant Marmoush pour sauver les meubles…



Salah doublement décisif



Ce but avait le mérite de sortir les Marocains de leur torpeur. Les Lions de l’Atlas commençaient enfin à tenir le ballon. Durant 20 dernières minutes hachées et incroyablement brouillonnes, avec notamment un début de bagarre générale suite à un accrochage entre Hakimi et Mostafa Mohamed, tous deux avertis, le Maroc tentait de pousser et obtenait une succession de coups francs. Sur l’un d’eux, El-Haddadi trouvait la tête d’Aguerd qui pensait remettre son équipe en tête, mais Abou Gabal détournait le ballon sur la barre d’un superbe arrêt réflexe ! Blessé à l’adducteur sur cette action, l’habituel remplaçant de Mohamed El-Shenawi, lui aussi blessé, refusait toutefois de céder sa place malgré plusieurs alertes, ce qui contribuait un peu plus à hacher un jeu déjà très décousu…



En début de prolongation, le portier finissait par accepter de sortir et Mohamed Sobhy (22 ans) le remplaçait en honorant sa première sélection ! Dans cette rencontre toujours hachée, la différence venait finalement des pieds de Salah, qui se jouait d’Aguerd avant de glisser un caviar à Trezeguet qui surgissait pour reprendre victorieusement au second poteau (2-1, 100e). Loin de réagir, les Marocains se montraient sans imagination en l’absence de Boufal, sorti dès la 66e minute, et ils ne parvenaient même pas à solliciter Sobhy. Clairement, on était plus près du 3-1 que du 2-2, Salah manquant même une balle de match dans les dernières secondes face à un but déserté par Bounou. Comme en 2017, les Pharaons mettent un terme à l’aventure des Lions de l’Atlas dès les quarts de finale.