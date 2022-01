vendredi 14 janvier 2022 • 710 lectures • 1 commentaires

Sport 4 heures Taille

IGFM - C'est fini, 0-0 entre le Sénégal et la Guinée ! Dans une rencontre plutôt pauvre et décevante, aucune des deux équipes n'a su forcer la décision. La Guinée avait dominé la première période, le Sénégal la seconde. Les deux pays restent quoiqu'il arrive aux deux premières places du groupe B.

Pas de vainqueur entre le Sénégal et la Guinée. Opposées cet après-midi pour leur deuxième match du groupe B, aucune des deux équipes n’est parvenue à faire la différence et à faire trembler les filets (0-0). La première période a été à l’avantage des Guinéens qui se sont montrés un peu plus entreprenants notamment par l’intermédiaire du Toulousain Sylla ou du joueur de Liverpool Naby Keita. Une énorme occasion, la plus grosse du match est d’ailleurs à mettre au crédit de l’attaquant Guilavogui qui a buté sur le gardien Keita (31e). Après 45 minutes, les Sénégalais se devaient de montrer un autre visage lors du second acte tant le premier aura été moribond de leur côté. Ce fut chose faite puisque les Lions de la Teranga ont pris peu à peu le jeu à leur compte face à des Guinéens qui reculaient dans leur moitié de terrain. Abdou Diallo de la tête (56e) ou bien Bouna Sarr d’une frappe croisée (67e) auraient pu faire évoluer le tableau d’affichage mais il n’en sera rien. Les vice-champions d’Afrique sont ensuite peu à peu rentrés dans le rang et le match s’est terminé sur un sentiment d’inachevé de part et d’autre. Avec ce résultat les deux équipes restent en tête du groupe B avec quatre points en deux matches mais l’on attend beaucoup d’eux et notamment des Sénégalais de Sadio Mané après un premier match déjà loin d’être convaincant. Revivez les temps forts de la rencontre.

14h53 Fin du match : 0-0

14h49. Trois minutes de temps additionnel sont annoncées.

14h46. La Guinée obtient un coup franc très bien placé plein axe à une vingtaine de mètres après une faute bête de Cissé. Conte s'en charge mais ne parvient pas à cadrer.

14h41. Carton pour le gardien guinéen Keita qui gagne du temps. Il reste pourtant sept minutes dans le temps réglementaire.

14h40. Sarr le frappe bien au-dessus.

14h38. Grosse faute d'antijeu de Sylla sur Dia alors que l'attaquant de Villarreal allait s'approcher de la surface après un bon ballon de Cissé.

14h36- Les changements continuent. Ici c'est Diawara qui sort pour la Guinée et Konaté qui rentre.

14h35. Le Strasbourgeois Habib Diallo remplace Thiam pour le Sénégal.

Premier carton pour le Sénégal : Cheikhou Kouyaté est averti après un contact avec Guilavogui.

14h27. Les espaces sont désormais grands dans le camp guinéen et les Sénégalais en profitent pour se projeter vite vers l'avant. Sarr lance Mané qui centre fort dans les six mètres mais son attaquant loupe de peu le ballon.

14h25- L'occasion pour le Sénégal et Sarr ! Mané se débarrasse de plusieurs joueurs au milieu de terrain, il remonte ensuite le ballon puis décale Sarr sur la droite de la surface, démarqué. Le joueur du Bayern Munich crochète son défenseur puis tire croisé mais son tir flirte avec le montant.

14h23. Conte remplace Moriba au milieu de terrain de la Guinée.

14h22. Carton jaune pour Keita qui a chargé dans le dos son coéquipier à Liverpool Mané. Cela semble sévère.

14h20. Mané commence à faire des misères aux abords de la surface. Son tir est finalement détourné mais revient sur Loum aux 25 mètres qui place un plat du pied dans les gants de Keita.

14h18. La physionomie de la rencontre a changé dans cette seconde mi-temps. Le Sénégal est bien plus présent et juste dans tout ce qu'il fait. Les Guinéens ne sortent plus de leur 50 mètres.

14h14. Diallo accroche le cadre cette fois ! Sur nouveau coup de pied arrêté Abdou Diallo place une tête sous la barre transversale que le gardien guinéen Keita détourne d'une claquette.

14h11. Diallo manque le ballon ! Sur un coup franc tiré par Mané, Diallo se jette au second poteau pour reprendre le ballon libre de tout marquage mais le défenseur du PSG est un petit peu court. Première opportunité sénégalaise de la partie, enfin !

14h08. Premier carton de la partie, il est pour Diawara qui est arrivé en retard sur Bouna Sarr.

14h07. La Guinée redémarre fort avec déjà une opportunité ! Sylla est lancé par Keita et centre dans les six mètres où Bayo est contré in extremis. Guilavogui tente de récupérer le cuir mais s'écroule au contact de Thiam. L'arbitre souffle en faveur du Sénégal. C'était limite...

14h04⏱ Et c'est reparti pour la seconde période !

13h46 -C'est la pause ! 0-0 !

Dans une première mi-temps sans grosses occasions, les deux équipes rentrent aux vestiaires. Le Sénégal est très décevant lors de ce premier acte alors que la Guinée s'est montré bien plus intéressante. Ils auraient d'ailleurs pu ouvrir le score à la demi-heure sur le face à face entre Guilavogui et Dieng.

13h44. Sylla continue de montrer une activité débordante dans le couloir gauche et pose beaucoup de problèmes au Sénégal. La défense tient pour le moment en effectuant souvent des prises à deux.

13h40. Le jeu est plus haché qu'en début de partie. Les fautes se multiplient et le rythme a par conséquent baissé

13h39. Cissé effectue un centre tir sur un coup franc et un défenseur guinéen touche le ballon du bout du pied et fait passer une frayeur dans ses rangs. Corner pour le Sénégal mais celui-ci ne donne rien. Toujours aussi difficile pour les coéquipiers de Mané.

13h33. Oh l'énorme occasion de la Guinée ! Après un coup franc la Guinée part en contre à toute vitesse. Les Guinéens se retrouvent à trois contre deux et la joue collective, peut-être trop. Guilavogui tire sur Dieng lors de son face à face puis la défense se dégage en catastrophe.

13h27. Sylla s'approche de la surface des Lions de la Terranga. Pas attaqué il décide de frapper et est contré par Cissé, sur la trajectoire du ballon.

13h25. Sadio Mané tente d'organiser un peu mieux le jeu de son équipe mais le tout reste extrêmement brouillon pour l'instant.

13h22. Keita contrôle dans la surface sénégalaise, tente un sombrero puis s'écroule après un choc avec Cissé. L'arbitre ne siffle rien mais le milieu reste à terre. Les autres joueurs en profitent pour s'hydrater.

Le stade de Bafoussam est quasi vide mais les supporters guinéens sont derrière leur équipe

13h19. Naby Keita tente de déstabiliser son vis-à-vis dans la surface grâce à plusieurs feintes. Son centre fort du gauche arrive jusqu'à Bayo qui loupe son contrôle et rend le ballon.

13h16. C'est Bouna Sarr qui s'en charge mais son tir enroulé du droit à mi-hauteur est contré par le mur.La Guinée se dégage finalement.

Les supporters guinéens sont là

13h13. Sadio Mané récupère le ballon très haut en venant au pressing sur Conte. Le joueur de Liverpool est ensuite victime d'une faute à l'entrée de la surface pour offrir une bonne opportunité au Sénégal.

13h09. Sur un coup franc lointain, le jeune guinéen Moriba tente sa chance mais son tir flottant passe très très loin du but. Beaucoup de ses partenaires étaient pourtant montés pour placer leur tête.

13h07. La Guinée est très bien rentrée dans sa rencontre. Le Sénégal ne s'est encore jamais aventuré dans le camp adverse.

13h03. C'est juste à côté du but sénégalais ! Le corner est tiré et prend la direction du but sans que personne ne touche le ballon. Ca passe finalement juste à côté du but de Dieng.

13h02'. Joli coup d'oeil de Bayo qui lance dans l'intervalle Sylla. Le latéral rentre dans la surface sénégalaise et obtient un corner.

13h00

⏱ C'est parti entre les deux équipes !

13h56 - Le Sénégal dispute sa 16e Can. La sélection est arrivée deux fois en finale, en 2002 et 2019.

12h54 - Les équipes font leur entrée sur la pelouse.

12h45-La Coupe d’Afrique des Nations a souvent consacré ses joyaux au fil des éditions. Samuel Eto’o, Roger Milla, Jay-Jay Okocha, Abedi Pelé… Tous ont déjà atteint le Graal avec leur sélection. Pourtant, certains grands noms du continent, parmi les meilleurs joueurs du monde, n’ont jamais su inscrire leur ligne au palmarès. Le Sénégalais Sadio Mané ne voudra pas en faire parti.

12h42-Kaba Diawara organise donc son équipe en 5-3-2. Il faudra notamment surveiller le milieu de Liverpool Naby Keita et l'attaquant de Clermont Mohamed Bayo.

12h41-La composition de la Guinée

Le 11 : Keita – Cissé, Conte, Sow, Camara, Sylla – Moriba, Keita, Diawara – Bayo, Guilavogui.

13h39-Le sélectionneur Aliou Cissé est confronté à plusieurs absences majeures en raison du Covid. Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly et Idrissa Gueye sont en effet positifs et donc forfait pour cette rencontre.

12h38-La composition du Sénégal :

Le 11 : Dieng – Mbaye, Cissé, Diallo, Ciss – Kouyaté, Loum, Sarr – Mané, Thiam, Dia.



12h36-C'est donc une rencontre entre les deux premiers du groupe B qui se déroule cet après-midi. L'équipe vainqueur pourrait être qualifié pour la suite de la compétition.

La Guinée a affronté le Malawi pour son premier match de cette CAN. Le Sily national s’est imposé sur la plus petite des marges grâce à une réalisation du Toulousain Issiaga Sylla (35’). Les Malawites ont pu nourrir énormément de regrets.

CAN. Sans convaincre, la Guinée s’impose face au Malawi pour son entrée en lice

12h24-Le Sénégal s’en est très bien tiré pour son entrée en lice dans cette Coupe d’Afrique des Nations, les Lions de la Teranga ont dominé le Zimbabwe sur le fil (1-0) avec un but de Sadio Mané au bout du temps additionnel (90+5’). Une victoire acquise avec seulement 18 joueurs sur la feuille de match en raison du Covid.