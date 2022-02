dimanche 6 février 2022 • 269 lectures • 0 commentaires

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour suivre la finale de la 33ème Coupe d'Afrique des Nations. D'un côté, l'Egypte, septuple lauréate de la compétition, et de l'autre le Sénégal, dans l'attente de son premier sacre. A qui reviendra le titre continental ?

Suivez le match en direct

19:43 - Salah sollicite Mendy qui s'interpose

Elneny allonge côté droit pour Salah qui s'applique pour contrôler. L'attaquant égyptien vient provoquer Ciss, pénètre dans la surface par la droite et repique intérieur avant de déclencher une frappe sèche au premier poteau. Mendy est très alerte et s'envole pour détourner le ballon qui prenait le chemin de sa lucarne. Le corner ne donne rien ensuite, capté sans mal par le portier de Chelsea.

19:41 - Perte de balle sans conséquence

A 25 mètres de son but, Elneny perd le ballon devant Gueye. Le Parisien progresse et donne à Mané dont la remise est mal assurée. Plus de peur que de mal pour l'Egypte.

19:39 - Nampalys Mendy au sol

Après une perte de balle de Mané, Mendy reçoit un coup sur le haut du corps de Marmoush qui était en position de pivot. L'ancien Niçois reste au sol et se fait soigner. Le jeu est arrêté.

19:38 - Diédhiou de la tête

A près de 40 mètres, Sarr enroule depuis le côté droit jusqu'à l'entrée de la surface. Là, Diédhiou prend le dessus sur Hamdi mais sa tête manque de puissance pour inquiéter Gabaski.

19:37 - Jaune pour Fathy

Après intervention de l'assistance vidéo, Fathy est averti pour son tacle féroce sur Mané.

19:35 - Sadio Mané remuant

Mané dézone énormément et vient chercher le ballon très bas pour se lancer. Sur une passe appuyée, la star sénégalaise voit Ashour et Fathy tacler de concert. le choc est violent et envoi Mané au sol.

19:32 - Mané bien barré

Les Sénégalais veulent emballer la finale de la CAN mais la passe en profondeur est trop forte pour Mané. L'attaquant de Liverpool veut quand même essayer d'y aller mais Abdelmonem lui barre la route, permettant à Hamdi de récupérer la possession.

19:30 - Salah se signale

Collé à la ligne de touche à droite, Salah résiste à Gueye et accélère au milieu de trois adversaires vers la surface. Il efface Ciss et crochète intérieur pour s'ouvrir l'angle avec son pied gauche mais son tir croisé est trop écrasé et facilement capté par Mendy.

19:28 - Hamdi coupe le centre

Quelques instants après Ciss, c'est au tour de Mané de réussir son débordement à gauche et de centrer fort vers Diédhiou mais Hamdi se jette pour couper le ballon et l'action sénégalaise.

19:27 - Ciss insiste

Les Sénégalais ont l'initiative et appliquent leur plan à la lettre en passant par les côtés. A gauche, Ciss réussit à prendre le meilleur sur Ashour dont le centre est repoussé puissamment par El Fotouh.

19:25 - Le Sénégal tient en respect l'Egypte depuis 16 ans

Le Sénégal n'a plus perdu face à l'Égypte depuis 16 ans et leur dernier affrontement à la CAN, en demi-finale de l’édition 2006, organisée en…Égypte et que les Pharaons allaient remporter. Depuis, les Sénégalais ont dominé à deux reprises leurs rivaux.

19:23 - Sarr fait mal

Sarr est très en jambe et fait encore la différence à droite dans la surface. L'ancien Rennais se joue d'El Wensh et parvient à centrer devant le but. Son ballon rebondit et surprend Mané, qui était pourtant seul à 7 mètres.

19:18 - Centre de Sarr, personne pour reprendre

Alors que Salah se voit servi dans le sens du jeu, Koulibaly met son pied et arrêt la star égyptienne. Poursuivant son action, il allonge côté droit pour Sarr. L'ancien Rennais vient percuter, feinte un départ intérieur et démarre extérieur pour déposer El Fotouh et centrer très fort devant le but. Diédhiou est trop court aux 6 mètres, tout comme Mané qui s'était jeté au second poteau.

19:17 - Carton jaune pour Nampalys Mendy

Déjà en retard sur une précédente intervention, Nampalys Mendy laisse trainer sa semelle sur le pied de Marmoush et se voit averti à la 17ème minute.

19:15 - Le rythme est retombé

Après un début de match pétaradant qui voyait les Sénégalais percuter fort, le rythme de la finale de la CAN est retombé avec deux équipes qui se craignent et font preuve de prudence dans la construction de leurs actions.

19:12 - Mendy serein

Sur un coup franc tiré depuis 30 mètres, au second poteau El Wensh tente de remiser de la tête mais Edouard Mendy impose sa taille et capte dans les airs.

19:12 - Manque de force pour Sarr

Il y a de l'espace dans le dos de la défense égyptienne depuis le début de la rencontre. Cette fois, Diedhiou est servi à droite mais s'emmène mal son ballon. Il décidé de jouer en retrait pour Sarr à l'entrée de la surface mais l'ancien Rennais écrase sa reprise du droit sur laquelle Gabaski se couche.

19:06 - Sadio Mané rate son pénalty

Sadio Mané prend beaucoup d'élan et met de la vitesse dans sa cours. L'attaquant de Liverpool choisit de tirer croiser très fort. Sa frappe est mal placée et Gabaski qui a plongé du bon côté sur sa droite repousse le penalty et permet à l'Egypte d'éviter des débuts compliqués dans cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations.

19:05 - Penalty pour le Sénégal

Mendy voit le départ sur le côté gauche de Ciss. L'ancien niçois réalise une ouverture parfaite pour son latéral qui a pris la défense égyptienne à revers. Abdelmonem tente un retour désespéré et tacle fauchant le Sénégalais. Penalty pour les Lions de la Teranga.

19:03 - Abdelmonem s'oppose à Mané

Mané hérite du ballon avec du champ à gauche et s'en va défier la défense égyptienne mais Abdelmonem contrôle son dribble et accompagne le ballon en sortie de but.

19:02 - Ashour couvre

Les Sénégalais poussent à gauche mais que ce soit dans les airs sur un long ballon, puis du bout du pied droit, Ashour ferme la porte.

19:00 - Coup d'envoi de la finale de la CAN à Olembé

C'est parti pour cette 33ème finale de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Sénégalais ont engagé et disposeront du premier ballon face aux Egyptiens.

Très disputé depuis 24 ans

Il n'y a plus eu deux buts d’écart entre deux équipes disputant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations depuis 24 ans et l'édition 1998 au Burkina Faso. A l'époque, l'Égypte avait vaincu l'Afrique du Sud, tenante du titre (2-0).

Les deux équipes sur la pelouse

Les deux équipes ont pénétré sur la pelouse du stade Olembé dont les tribunes sont pleines pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Elles sont passées à côté du trophée avant de s'aligner face à la tribune officielle pour les hymnes. Celui du Sénégal a retenti en premier suivi de celui de l'Egypte.

La composition de l'Egypte

Pour cette finale de la CAN, l'Egypte, dont le sélectionneur est suspendu, s'avance avec Mohammed Salah, Mohamed et Marmoush en attaque. Au milieu, le trio Elneny, El Soleya et Fathy sont associés. Abdelmonem et El Wensh formeront l'axe central, avec sur les côtés Ahour à droite et El Fotouh à gauche. Gasbaski est présent dans le but égyptien.

Le rêve de Koulibaly

"On fera tout pour remporter cette finale. J'ai joué des matchs importants mais celui-ci est l'un, voire le plus important de ma carrière. À nous de prouver qu'on a la force mentale et la force physique pour gagner. Soulever le trophée, c'est un rêve qu'on fait. C'est le rêve de tous les Sénégalais", a confié Kalidou Koulibaly. Il y a trois ans, le capitaine du Sénégal était suspendu et n'avait pu participer à la finale perdue contre l'Algérie (0-1).

"Je m'attends à un match difficile"

"Nous connaissons l'équipe égyptienne. C'est l'équipe arabe la plus africaine car la plupart de leurs joueurs sont sur le continent. L'équipe égyptienne ne sera pas affaiblie malgré leurs joueurs absents de même que leurs entraîneurs, principal et adjoint. Ils vont se transcender en plus ils ont de l'expérience. Ils sont constants et connaissent la réalité du football africain À nous de nous focaliser sur notre sujet et pas sur l'adversaire. Je m'attends à un match difficile comme durant toute la compétition", a déclaré Aliou Cissé (sélectionneur du Sénégal).

Mauvais souvenirs à chasser

L'Égypte et le Sénégal ont perdu leur dernière finale de la CAN. En 2019, les Lions de la Teranga avaient cédé face à l'Algérie encaissant un but précoce de Bounedjah (0-1). Deux ans auparavant, au Gabon, les Pharaons avaient été renversés par le Cameroun et Vincent Aboubakar, héros en fin de match avec son premier but dans la compétition (1-2).

Dixième finale pour l'Égypte

L'Égypte dispute sa dixième finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Elle en a remportées sept jusqu'à alors, la dernière en 2010. Lors de l'édition en Angola, les Pharaons avaient dominé le Ghana en finale grâce à un but de Geddo, en toute fin de match (1-0).

Troisième finale pour le Sénégal

Le Sénégal compte deux finales dans la Coupe d'Afrique des Nations. En 2002, la bande à El-Hadji Diouf et Aliou Cissé avaient échoué face au Cameroun, abandonnant le titre au bout de la séance de tirs au but (0-0, 2-3 t.a.b.). Les Lions de la Teranga ont ensuite dû attendre 17 ans pour retrouver la finale. Sans plus de réussite puisque Sadio Mané et les siens n'ont pu se remettre de l'ouverture du score précoce de Bounedjah qui a conduit l'Algérie au sacre (0-1).

Une 5ème à la CAN

C'est la cinquième fois que la Sénégal et l'Égypte se retrouvent à la CAN. Deux victoires partout pour le moment, même si les Pharaons ont gagné la seule rencontre à enjeu entre les deux rivaux dans la compétition : la demi-finale 2006 (2-1).