Au terme d'un match plaisant et débridé, le Sénégal de Sadio Mané a fait plier le Burkina Faso mercredi en demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN). Pour sa deuxième finale consécutive, il affrontera le vainqueur de Cameroun-Egypte.

Le Sénégal peut croire à son premier trophée. Au terme d'un long combat face au Burkina Faso, les Lions de la Teranga se sont qualifiés pour la deuxième finale de CAN consécutive, trois ans après l'échec contre l'Algérie. Les Etalons n'ont pas démérité mais l'entrée des remplaçants a fait la différence. Revivez le match.

20:57 - C'est terminé ! Le Sénégal s'impose contre le Burkina Faso (3-1)

M. Tessema siffle le coup de sifflet final de cette première demi-finale de la CAN 2022 entre le Burkina Faso et le Sénégal. Les Sénégalais s'imposent 3-1 grâce à des buts de Diallo (70e), Dieng (76e) et Mané (87e). Touré avait réduit l'écart pour le Burkina (82e). Le Sénégal disputera la finale dimanche !

20:53 - Trois minutes de temps additionnel

M. Tessema accorde trois minutes de temps additionnel dans cette demi-finale entre le Burkina Faso et le Sénégal, qui voit la finale se rapprocher de plus en plus...

20:51 - BUT pour le Sénégal ! Sadio Mané fait le break (3-1) !

Le Sénégal reprend deux buts d'avance dans cette demi-finale face au Burkina Faso (3-1) ! Après une mésentente entre Edmond Tapsoba et Touré, Ismaïla Sarr récupère le ballon et lance Mané dans la profondeur. L'ailier de Liverpool ne tremble pas au moment de piquer son ballon au-dessus de Ouédraogo pour marquer ce troisième but sénégalais.

20:49 - Tout reste possible dans cette demi-finale

Il reste désormais un peu moins de cinq minutes dans le temps réglementaire de cette demi-finale de la CAN 2022 entre le Sénégal et le Burkina Faso (2-1). Les joueurs du Burkina vont tout faire pour égaliser dans cette fin de match !

20:46 - BUT pour le Burkina Faso ! Touré réduit l'écart (2-1) !

Le Burkina Faso ne lâche pas dans cette demi-finale de la CAN et réduit l'écart face au Sénégal dans cette fin de match. Ibrahim Biatti Touré coupe parfaitement dans la surface un centre venu de la droite et trompe Édouard Mendy qui n'a pas bougé. Le Sénégal ne mène plus que deux buts à un !

20:43 - Burkina Faso: Bandé et Ouattara remplacés

Kamou Malo, le sélectionneur du Burkina Faso, n'abandonne pas malgré les deux buts de retard et effectue deux changements d'un coup. Abdoul Tapsoba et Djibril Ouattara remplacent respectivement Hassane Bandé et Adama Guira.

20:41 - Sénégal: Dieng cède sa place

Le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé fait un nouveau changement. Bamba Dieng, qui semble finalement être le buteur, est remplacé par Pape Sarr, le joueur de Metz.

20:39 - BUT pour la Sénégal ! Gueye double la mise (2-0) !

Le Sénégal assomme le Burkina Faso dans cette deuxième période ! Sadio Mané récupère un ballon près de la surface adverse avant de fixer Ouédragogo et de centrer en retrait pour Dieng et Gueye, mais c'est bien le milieu du PSG qui semble pousser le ballon au fond des filets. Le Sénégal mène 2-0 désormais face au Burkina Faso.

20:36 - Avantage mérité pour le Sénégal

C'est un but logique dans cette deuxième période en faveur du Sénégal marqué par Abdou Diallo. Si la première période était très équilibrée, la deuxième est clairement dominée par les joueurs d'Aliou Cissé, qui ont pris l'avantage grâce au défenseur du PSG récemment naturalisé.

20:33 - BUT pour le Sénégal ! Diallo marque (1-0) !

Le Sénégal prend l'avantage dans cette demi-finale face au Burkina Faso ! Sur le corner tiré par Gueye, la défense repousse mal le danger et Koulibaly frappe d'un retourné acrobatique. Abdou Diallo est sur la trajectoire et parvient à contrôler puis à enchaîner d'une frappe rapide, ce qui trompe Ouédraogo ! 1-0 pour le Sénégal après 71 minutes de jeu.

20:31 - Bonne sortie de Mendy

Le Burkina Faso obtient un corner après une rare incursion dans le camp sénégalais, mais Édouard Mendy capte le ballon dans les airs après une bonne sortie pour rassurer sa défense.

20:30 - Dieng est passé dans l'axe

Après la sortie de Diédhou, c'est l'attaquant de l'Olympique de Marseille Bamba Dieng qui a pris l'axe de l'attaque du Sénégal, avec Mané à gauche et Sarr à gauche. Même si les trois peuvent bien sûr permuter.

20:27 -Aliou Cissé fait deux changements

Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal, décide à son tour d'effectuer des changements. Pape Gueye et Ismaïla Sarr remplacent respectivement Cheikhou Kouyaté et Famara Diédhiou.

20:23 - Burkina Faso: Sanogo entre en jeu

Le sélectionneur du Burkina Faso décide d'effectuer un changement à l'heure de jeu dans cette demi-finale. Zakaria Sanogo, qui évolue en Arménie, entre à la place de Cyrille Bayala.

20:19 - Quel retour de Koulibaly

Parfaitement lancé en profondeur dans le dos de la défense sénégalaise, Bertrand Traoré pense avoir le temps de frapper mais Koulibaly réussit un superbe retour en taclant pour empêcher Traoré de frapper. Édouard Mendy avait tardé à sortir.

20:16 - Gueye tente sa chance

Le milieu de terrain sénégalais du PSG Idrissa Gueye tente sa chance de plus de 30 mètres alors qu'il manque de solutions proposées par ses coéquipiers mais le ballon est contré par la défense adverse.

20:13 - Bouna Sarr écope d'un carton jaune

Bouna Sarr écope du premier carton jaune de la rencontre du côté du Sénégal pour un excès d'engagement lors d'un tacle sur Guira. L'ancien joueur de l'OM n'était pas sous la menace d'une suspension.

20:10 - Aucun changement à la pause

Il n'y a eu aucun changement à la mi-temps que ce soit pour le Burkina Faso comme pour le Sénégal. Pour rappel, le gardien burkinabè Koffi a cédé sa place à Ouédraogo en première période.

20:08 - C'est reparti entre le Burkina Faso et le Sénégal !

M. Tessema siffle le début de la seconde période entre le Burkina Faso et le Sénégal lors de cette première demi-finale de la CAN 2022. Ce sont les joueurs du Burkina qui engagent.

Une première période animée entre le Burkina et le Sénégal

Le Burkina Faso et le Sénégal sont à égalité après la première période (0-0), mais on ne s'est pas ennuyé au stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé. Les deux sélections sont loin de fermer le jeu et tentent beaucoup pour marquer, sans réussite pour l'instant. Kaboré a dégagé sur sa ligne pour le Burkina (26e) avant que Dieng ne manque le cadre de la tête (27e). M. Tessema a ensuite accordé un penalty pour une faute du gardien burkinabè Koffi sur Kouyaté (29e) avant de se déjuger grâce à la VAR. Une action qui a obligé Koffi à sortir, touché. bandé a ensuite mis à contribution Edouard Mendy (39e), tout comme Mané avec Ouédraogo (45e+5). avant que M. Tessema ne désigne à nouveau le point de penalty pour une main de Tapsoba (45e+6). Mais l'arbitre éthiopien a décidé finalement de revenir une nouvelle fois sur sa décision, avec l'aide de la VAR. Tout reste donc à faire dans cette demi-finale de la CAN !

19:54 - C'est la pause entre le Burkina Faso et le Sénégal

M. Tessama siffle la fin de la première période entre le Burkina Faso et le Sénégal (0-0). Les deux équipes ont montré la volonté de marquer dans ce premier acte mais n'ont pas réussi à trouver la faille. Tout reste à faire dans cette première demi-finale de la CAN 2022.

19:53 - M. Tessama se déjuge et annule le penalty

Après avoir revu les images grâce à la VAR, M. Tessama ne prend que quelques secondes pour se déjuger et annuler ce penalty qu'il venait de siffler. Pas de penalty pour le Sénégal !

19:52 - Penalty pour le Sénégal !

M. Tessama désigne le point de penalty en faveur du Sénégal après une frappe d'Idrissa Gueye détournée par le bras par Edmond Tapsoba !

19:50 - Quelle opportunité pour le Sénégal !

Après un superbe une-deux avec Aliou Ciss sur le côté gauche, Sadio Mané se retrouve en bonne position dans la surface et déclenche une frappe puissante mais Ouédraogo détourne !

19:48 - Bertrand Traoré intéressant

Koulibaly est obligé de faire faute sur Bertrand Traoré au milieu du terrain. L'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais est en forme depuis le coup d'envoi de cette demi-finale et pose des problèmes aux Sénégalais.

19:45 - Six minutes de temps additionnel

Avec le long arrêt de jeu dû au choc entre Koffi et Kouyaté, l'arbitre accorde logiquement six minutes de temps additionnel pour cette première période entre le Burkina Faso et le Sénégal.

19:42 - Mané bousculé dans la surface

Sadio Mané est touché dans la surface par Kaboré et s'écroule mais l'arbitre de la rencontre lui fait signe de se relever après cette action. L'ailier de Liverpool semblait pourtant avoir été légèrement touché par le défenseur du Burkina Faso.

19:39 - La parade de Mendy !

Sur une longue transversale de Tapsoba, Bandé dévie pour Bertrand Traoré dont la frappe contrée se transforme en passe pour Bandé. Dans un angle fermé, à l'intérieur de la surface, ce dernier frappe en force mais Édouard Mendy bouche bien son angle et détourne !

19:37 - Le jeu redémarre, Kouyaté reprend sa place

Après cette très longue interruption de jeu, ça reprend entre le Burkina Faso et le Sénégal, sans penalty donc. À l'inverse de Koffi, Kouyaté reprend en revanche sa place dans le milieu de terrain sénégalais.

19:34 - Pas de penalty pour le Sénégal

L'arbitre éthiopien M. Tessama a décidé de ne pas accorder de penalty après avoir revu assez longuement l'action avec l'aide de la VAR. Le choc a vraiment été impressionnant.

19:32 - L'arbitre va s'aider de la VAR

Le choc a été énorme entre Kouyaté et Koffi et les deux joueurs ne vont pas certainement pas revenir sur la pelouse. Ils sont évacués sur une civière actuellement, tandis que l'arbitre va revoir l'action à l'aide la VAR.

19:30 - Koffi manque sa sortie !

Sur une longue transversale d'Abdou Diallo, Kouyaté est le premier sur le ballon de la tête mais est heurté de plein fouet par Koffi dans les airs à l'intérieur de la surface. L'arbitre n'a pas encore choisi de siffler penalty. Les deux joueurs sont encore au sol.

19:28 - Premier carton jaune du match pour Guira

L'arbitre de cette rencontre sort le premier carton jaune de cette rencontre pour le milieu de terrain burkinabè Adama Guira, qui sera suspendu pour la finale en cas de qualification ou pour la petite finale.

19:27 - Dieng de la tête

Trouvé pour la première fois dans cette rencontre sur un centre de Ciss, Bamba Dieng saute plus haute que tout le monde pour reprendre de la tête mais ne parvient pas à cadrer.

19:23 - Nouveau corner pour le Burkina

Bertrand Traoré obtient un deuxième corner pour le Burkina Faso. C'est Sangaré qui le frappe mais la défense du Sénégal, vigilante, n'est pas inquiétée sur ce coup-là.

19:22 - Les deux équipes cherchent à jouer

Le Burkina Faso et le Sénégal ne semblent pas gênés par l'enjeu de cette demi-finale de la CAN 2021 et ont la volonté de jouer sans se contenter de fermer le jeu. Les 20 premières minutes ont été très agréables à suivre jusqu'ici.

19:18 - Traoré frappe, Mané répond

Le Burkina Faso négocie très bien un contre qui débouche sur un ballon dans la surface pour Bertrand Traoré. Sans contrôle, le capitaine burkinabè frappe mais Édouard Mendy capte ce ballon. Sur l'action qui suit, c'est Sadio Mané qui tente sa chance à l'entrée de la surface mais son tir puissant est bloqué par Koffi !

19:16 - Le tir de Ciss

Saliou Ciss réussit un nouveau rush en partant de son côté gauche avant de déclencher une frappe du pied droit à l'entrée de la surface mais le ballon passe à côté du poteau... Koffi semblait avoir bien jugé la trajectoire.

19:14 - Le Burkina Faso obtient un corner

Après un joli petit pont sur Koulibaly, Bandé obtient un premier corner pour le Burkina Faso. Sangaré le frappe mais la défense sénégalaise écarte le danger facilement.

19:12 - Premier corner pour le Sénégal

Les Lions du Sénégal obtiennent un premier corner dans cette demi-finale de la CAN face au Burkina Faso. Les Étalons ne tremblent pas sur ce premier coup de pied arrêté et repoussent le danger.

19:10 - Traoré contré

Bertrand Traoré est trouvé par Yago devant la surface, à une vingtaine de mètres du but dans l'axe. L'ancien attaquant de l'OL frappe rapidement mais est contré par un défenseur du Sénégal.

19:07 - Saliou Ciss manque son centre

Saliou Ciss récupère haut le ballon sur le côté gauche et percute bien dans le camp du Burkina Faso avant de centrer mais le latéral de Nancy manque son geste et envoie le ballon directement derrière le but adverse.

19:05 - Le jeu reprend

Après deux minutes d'interruption, le jeu reprend à Yaoundé. Le Burkinabè Bayala et le Sénégalais Mendy reprennent leurs places tant bien que mal sur la pelouse.

19:03 - Gros choc Mendy-Bayala

Le jeu est arrêté après trois minutes après un choc tête contre tête entre Bayala et Mendy au milieu du terrain. Les deux joueurs se tordent de douleur et restent au sol.

19:00 - C'est parti entre le Burkina Faso et le Sénégal !

L'arbitre siffle le coup d'envoi de cette première demi-finale de la CAN 2022 entre le Burkina Faso et le Sénégal ! Ce sont les joueurs sénégalais qui engagent dans cette première période.

Les joueurs pénètrent sur la pelouse

Les joueurs du Burkina Faso et du Sénégal pénètrent sur la pelouse au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, au Cameroun.

Malo, entraîneur du Burkina Faso : "Nous sommes en mission"

Le sélectionneur du Burkina Faso, Kamou Malo, s'est livré dans les colonnes du journal L'Équipe aujourd'hui avant la demi-finale entre son équipe et le Sénégal. Et il croit en ses joueurs pour réussir à se qualifier pour la finale, malgré le coup d'État survenu dans son pays le 23 janvier dernier, en plein compétition: "Nous sommes une bouffée d'oxygène. Le peuple est fier. Jamais une qualification n'a été fêtée comme ça, on a vu les villes en liesse. Nous ne sommes pas des politiques, nous sommes des footballeurs en missions. (...) On ne va pas venir avec un masque, on jouera notre jeu. Et on doit se dire que c'est possible."

Troisième confrontation entre le Bukina Faso et le Sénégal en CAN

C'est la troisième fois que le Burkina Faso et le Sénégal se rencontrent à la CAN et la première fois lors d'un match éliminatoire. Le Sénégal n'a jamais perdu contre les Étalons burkinabè avec une victoire (3-1, en 2000) et un match nul (0-0, en 2004) lors des deux précédentes rencontres entre les deux pays, à chaque fois disputées lors de la phase de groupes. Mais les trois derniers matchs entre les deux pays terminé sur un score nul: 0-0 et 2-2 en 2017, 1-1 en 2014.

Le Burkina Faso et le Sénégal ont réussi un parcours différent pour se hisser jusqu'en demi-finales de la CAN 2022. Les Burkinabè ont terminé à la deuxième place du groupe A derrière le Cameroun avant d'éliminer la Gabon en huitièmes de finale aux tirs au but (1-1, 7 t.a.b. à 6) avant de s'imposer face à la Tunisie en quarts (1-0). De son côté, le Sénégal a terminé à la première place de son groupe devant la Guinée et le Malawi avant de tranquillement battre en huitièmes de finale au Cap-Vert (2-0) puis en quarts de finale la Guinée équatoriale (3-1).

Sénégal: Dieng titulaire, P. Gueye remplaçant

Du côté du Sénégal, le sélectionneur Aliou Cissé peut compter sur un groupe au complet pour cette demi-finale face au Burkina Faso. Il a choisi de faire des changements par rapport aux équipes alignées en huitièmes de finale en quarts de finale. Le Marseillais Pape Gueye, remplacé par Kouyaté, en fait les frais et prend place sur le banc, mais son coéquipier en club Bamba Dieng en profite pour être titulaire à la place de Dia. Le onze de départ du Sénégal: E. Mendy - B. Sarr, K. Koulibaly, A. Diallo, Ciss - I. Gueye, N. Mendy, Kouyaté - B. Dieng, Diédhiou, S. Mané.

Burkina Faso: Bertrand Traoré de retour

Le Burkina Faso sera privé d'un seul joueur pour cette demi-finale de la CAN 2022 face au Sénégal. Il s'agit de Dango Ouattara, qui est suspendu après avoir marqué le seul but (splendide) du quart de finale face à la Tunisie (1-0). Les "Étalons" retrouvent en revanche leur capitaine, Bertrand Traoré, absent lors des quarts de finale à cause d'un problème musculaire. Le onze de départ du Burkina Faso: Koffi - I. Kaboré, Dayo, E. Tapsoba, Yago - Guira, Touré, Sangaré - Bayala, Bandé, B. Traoré.