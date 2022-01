mardi 25 janvier 2022 • 746 lectures • 0 commentaires

IGFM- Les Sénégalais, en double supériorité numérique, ont fini par prendre l'avantage face aux Capverdiens.

Le Sénégal ne s'est pas vraiment réveillé en 8e de finale, mais a assuré l'essentiel en battant le Cap-Vert (0-2) et en décrochant sa qualification pour le prochain tour. Les Lions ont profité de deux exclusions chez leurs adversaires réduits à neuf. Score et buts en live, résultat, résumé... Revivez le match entre le Sénégal et le Cap-Vert, comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations 2022.

17:54 - C'est terminé ! Le Sénégal se qualifie en battant le Cap-Vert (2-0) !

C'est terminé au stade omnisports de Kouekong, à Bassoufam ! Le Sénégal se qualifie pour les quarts de finale en battant (2-0) le Cap-Vert, réduit à 10 (21e) puis à 9 (57e), grâce à des buts de Sadio Mané (63e) et Bamba Dieng (90e+2).

17:53 - Ballo-Touré blessé

Entré en cours de match, le latéral sénégalais Fodé Ballo-Touré est blessé à la cuisse et a dû sortir sur blessure. Il est remplacé par Mbaye pour ces derniers instants.

17:51 - BUT ! Dieng marque pour le Sénégal !

Le Sénégal tue tout le suspense dans cette fin de match en marquant en contre ! Bamba Dieng joue bien un une-deux avec Diédhiou et trompe Rosa sans trembler. 2-0 pour le Sénégal !

17:50 - Cinq minutes de temps additionnel

L'arbitre algérien accorde cinq minutes de temps additionnel pour cette deuxième période entre le Sénégal et le Cap-Vert (1-0).

17:47 - Le Sénégal manque d'inspiration

Les Sénégalais bénéficient d'une belle opportunité de tuer le suspense dans ce match en contre mais ils jouent mal le coup en supériorité numérique... Attention à ne pas regretter ces situations.

17:44 - La talonnade de Tavares

Le Sénégal se fait peur ! Sur un bon travail de Monteiro qui parvient à centrer, Julio Tavares dévie d'une belle talonnade mais Édouard Mendy est bien placé et capte le ballon.

17:41 - Sénégal: Aliou Cissé fait deux changements

Le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé effectue deux nouveaux changements. Pape Gueye et Saliou Ciss sont remplacés respectivement par Joseph Lopy et Fodé Ballo-Touré.

17:39 - Corner pour le Sénégal

Les Sénégalais obtiennent un corner à dix minutes de la fin du temps réglementaire mais les Lions de la Teranga ne parviennent pas à se mettre à l'abri sur cette action.

17:37 - Belle frappe de Dieng !

Dieng, l'ailier de l'Olympique de Marseille, réalise une bonne entrée sur le côté gauche à la place de Sadio Mané. Il déclenche une frappe lourde depuis l'entrée de la surface mais le ballon passe juste à côté.

17:34 - Double changement du côté du Cap-Vert

Le sélectionneur du Cap-Vert effectue deux changements d'un coup dans cette fin de match. Julio Tavares et Lisandro Semedo remplacent respectivement Kenny Rocha Santos et Ryan Mendes.

17:31 - Nampalys Mendy récolte un carton jaune

Le milieu du Sénégal Nampalys Mendy écope d'un carton jaune logique pour avoir coupé un contre du Cap-Vert en faisant faute sur Monteiro. Les joueurs capverdiens auraient préférés que l'arbitre laisse l'avantage...

17:28 - Sénégal: Sadio Mané laisse sa place à Bamba Dieng

Sadio Mané ne peut pas continuer après ce choc avec le gardien du Cap-Vert il y a quelques minutes. Le buteur du Sénégal, qui ne se sent pas bien, est remplacé par Dieng, l'ailier de l'Olympique de Marseille. Du côté du Cap-Vert, Nuno Borges a remplacé Dylan Tavares.

17:26 - Le but est validé pour le Sénégal !

M. Benbraham décide de revoir l'action du but pour un choc dans la surface juste avant le but de Sadio Mané, même si l'action ne semblait pas eu d'impact sur la frappe du joueur de Liverpool. Mais il finit par accorder le but !

17:22 - BUT ! Le Sénégal prend l'avantage (1-0) !

Le Sénégal prend l'avantage dans cette rencontre ! Sur le corner qui suit, le ballon file au deuxième poteau jusqu'à Sadio Mané, qui enroule une frappe parfaite sous la barre du pauvre Marcio Rosa. 1-0 pour les Sénégalais après 63 minutes de jeu.

17:20 - Quel arrêt de Rosa !

À peine entré en jeu, Marcio Rosa est mis à contribution sur une frappe de Sadio Mané à l'entrée de la surface ! Mais le portier capverdien, qui vient d'entrer, détourne bien.

17:19 - Gueye frappe juste à côté !

Le milieu de terrain de l'OM Pape Gueye se charge de frapper le coup franc maintenant que le jeu peut reprendre, après cinq bonnes minutes d'arrêt. Il frappe et ouvre son pied mais ça passe à côté !

17:18 - Cap-Vert: Marcio Rosa rentre

Vozinha exclu, le Cap-Vert est obligé de faire sortir un joueur pour pouvoir faire entrer un gardien pour la fin du match. Le gardien Marcio Rosa remplace Garry Rodrigues pour la dernière demi-heure. Les Capverdiens évoluent désormais à 9 contre 11 !

17:16 - Vozinha exclu du côté du Cap-Vert !

L'arbitre algérien M. Benbraham a revu l'action à la VAR et décide d'exclure Vozinha pour cette faute sur Sadio Mané juste avant la surface. C'est vrai que c'est le Sénégalais qui avait touché le ballon le premier avant de se faire heurter. Vozinha n'aurait de toute façon pas repris vu son état, mais le Cap-Vert va finir à 9 contre 11 !

17:14 - Vozinha semble perdu

Le gardien du Cap-Vert Vozinha ne semble pas avoir avoir retrouvé ses esprits et le staff médical demande le changement, ce qui ne plaît pas au gardien. Mais il est préférable qu'il sorte tant il semble encore touché par ce choc.

17:12 - Choc entre Vozinha et Mané

Lancé en profondeur par Edouard Mendy, Sadio Mané devance la défense capverdienne et joue le ballon de la tête, comme Vozinha, le gardien adverse, mais les deux joueurs se heurtent et semblent sonnés.

17:10 - La demi-volée de Gueye !

Pape Gueye, le joueur de l'OM, tente sa chance en demi-volée sur un ballon remis en retrait par Diédhiou de la tête mais le ballon s'envole dans les tribunes.

17:08 - Mendy s'essaye de loin

Mendy, l'ancien joueur de l'OGC Nice et de l'AS Monaco, tente sa chance de près de 35 mètres dans l'axe du but mais le ballon est détourné par des joueurs. Vozinha capte le ballon sans danger.

17:05 - Cap-Vert: Lopes remplacé

Il y a eu un changement à la pause, du côté du Cap-Vert. Pourtant très bon en première période, Roberto Lopes cède sa place à Diney Borges. C'est certainement dû à une blessure.

17:04 - C'est reparti entre le Sénégal et le Cap-Vert !

M. Benbraham siffle le début de la seconde période entre le Sénégal et le Cap-Vert, comptant pour les huitièmes de finale de la CAN. Ce sont les Capverdiens, réduits à dix contre onze, qui engagent pour ces 45 minutes.

16:56 - Le Sénégal manque d'inspiration

Comme depuis le début de la compétition, le Sénégal a eu du mal à trouver le chemin du but lors de cette première période du huitième de finale de la CAN 2022 face au Cap-Vert. Après 45 minutes, le score reste de 0-0, malgré la supériorité numérique des Lions de la Teranga depuis la 21e minute et l'expulsion de Patrick Andrade pour une faute sur le Marseillais Pape Gueye. Seul Sadio Mané s'est montré dangereux, en trouvant le poteau après quelques secondes de jeu.

16:48 - C'est la pause entre le Sénégal et le Cap-Vert !

L'arbitre M. Benbraham siffle la pause entre le Sénégal et le Cap-Vert au stade omnisports de Kouekong, à Bafoussam (0-0). Les Sénégalais évoluent à 11 contre 10 depuis l'expulsion de Patrick Andrade (21e) mais n'ont pas trouvé la faille. Après un premier quart d'heure de feu, le Sénégal s'est paradoxalement éteint après l'exclusion du capverdien Andrade. Les Requins bleus résistent en défense et se montrent disciplinés face à des Sénégalais qui n'arrivent pas à concrétiser.

16:46 - Deux minutes de temps additionnel

L'arbitre algérien de cette rencontre entre le Sénégal et le Cap-Vert accorde deux minutes de temps additionnel dans cette première période, alors que le score est toujours de 0-0.

16:45 - Vozinha reste au sol

Le gardien du Cap-Vert Vozinha reste au sol après une belle sortie devant Sadio Mané lancé en profondeur. Après avoir reçu quelques soins, il reprend sa place dans le but et le jeu reprend.

16:42 - Passe manquée de Mendy

Mendy tente une longue transversale depuis la droite vers Saliou Ciss sur l'aile gauche mais c'est trop en arrière et le ballon sort directement en touche. C'est un peu à l'image des imprécisions sénégalaises de cette première période.

16:39 - Corner pour le Sénégal

Steven Fortès réalise un superbe tacle devant Sadio Mané dans la surface du Cap-Vert pour dégager le ballon en corner. Idrissa Gueye le frappe bien au deuxième poteau. Le ballon est remis dans l'axe sur Pape Gueye qui frappe de l'extérieur du pied à l'entrée de la surface, mais le ballon passe largement au-dessus.

16:36 - Le Cap-Vert résiste bien

Les joueurs du Cap-Vert parviennent bien à gérer l'expulsion de Patrick Andrade jusqu'ici et le gardien Vozinha n'est pas encore trop sollicité par les Sénégalais. Il lit bien le jeu et la profondeur pour le moment en plus.

16:32 - Bonne intervention de Vozinha

Sur un centre à destination de Sadio Mané depuis la droite, le gardien du Cap-Vert Vozinha sort loin de son but pour capter ce ballon avant l'attaquant de Liverpool.

16:29 - Les Capverdiens prennent leur temps

À dix contre onze désormais depuis l'expulsion d'Andrade, les Capverdiens reculent beaucoup et tentent de gagner du temps dès que possible. Il faut que les Sénégalais gardent leur calme pour parvenir à marquer cet après-midi.

16:25 - Le Sénégal en position favorable

Les Sénégalais vont donc évoluer pendant encore 65 minutes en supériorité numérique. Reste à trouver la faille face à une équipe du Cap-Vert qui va être plus regroupée que jamais jusqu'au coup de sifflet final.

16:21 - Andrade expulsé pour le Cap-Vert !

Le Cap-Vert finira cette rencontre à dix contre à onze ! L'arbitre algérien a revu l'action à la vidéo et n'a pas hésité longtemps avant de changer le carton jaune en carton rouge pour Patrick Andrade. Exclu, il laisse ses partenaires en infériorité numérique pour les 70 prochaines minutes...

16:19 - Premier carton pour le Cap-Vert

Patrick Andrade écope du premier carton jaune de la rencontre pour une énorme faute sur Pape Gueye au milieu du terrain. Le milieu du terrain du Cap-Vert s'en sort bien et l'action pourrait être revue à la vidéo...

16:17 - Le Sénégal ne trouve pas la faille

Après un très bon début de match, le Sénégal baisse un peu d'intensité et ne parvient plus à récupérer le ballon aussi haut que dans les premières minutes. On voit de plus en plus les Capverdiens.

16:14 - Le coup franc ne donne rien

Le milieu de terrain du PSG Idrissa Gueye se charge donc de frapper ce coup franc mais envoie le ballon directement dans le mur mis en place par Vozinha, le gardien capverdien.

16:12 - Sadio Mané obtient un bon coup franc

La star de cette sélection sénégalaise Sadio Mané obtient un coup franc intéressant à l'entrée de la surface du Cap-Vert, décalé sur la gauche. Idrissa Gueye se saisit du ballon.

16:09 - Le Cap-Vert a du mal

Les Capverdiens ont beaucoup de mal à exister dans ses premières minutes et n'arrivent pas du tout à échanger deux ou trois passes dans le camp du Sénégal jusqu'ici.

16:06 - Nouveau corner pour les Lions

Le Sénégal a vraiment bien débuté ce match et continue de mettre la pression sur le but du Cap-Vert. Bouna Sarr frappe un troisième corner et joue court avec Mané mais ça ne donne rien.

16:03 - Corner pour le Sénégal

Bouna Sarr se charge de frapper le premier corner de cette rencontre en faveur du Sénégal mais la défense capverdienne repousse le danger sans trembler.

16:01 - Le poteau sauve le Cap-Vert !

Le Sénégal passe tout près de prendre l'avantage après 30 secondes de jeu ! Sadio Mané hérite d'un ballon dans la surface et enroule une frappe puissante mais le ballon heurte le poteau... Le Cap-Vert a eu chaud.

16:00 - C'est parti entre le Sénégal et le Cap-Vert !

Après une courte minute de silence en mémoire des victimes de la bousculade hier, l'arbitre international algérien Lahlou Benbraham siffle le coup d'envoi de ce huitième de finale de la CAN 2022 entre le Sénégal et le Cap-Vert ! Ce sont les Sénégalais qui engagent pour cette première période.

16:55 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse

Les joueurs du Sénégal et du Cap-Vert pénètrent sur la pelouse du stade omnisports de Kouekong, à Bafoussam. Le coup d'envoi sera donné juste après les hymnes des deux pays !

Troisième participation pour le Cap-Vert

Le Cap-Vert participe pour la troisième fois à une phase finale de Coupe d'Afrique des nations et avait déjà réussi à se hisser en quarts de finale en 2013, échouant contre le Ghana. Sélection modeste (77e au classement FIFA), le Cap-Vert avait été éliminé au premier tour en 2015. Les Requins Bleus (surnom de l’équipe) espèrent donc rééditer leur performance de 2013, mais il faudra pour cela réussir à battre le Sénégal, l'un des favoris de la compétition, ce mardi. Il y a 7 mois, le Sénégal avait dominé le Cap-Vert (2-0) lors d'un match amical disputé à Thiès avec des buts du Parisien Idrissa Gueye et du joueur de Liverpool Sadio Mané.

Le Sénégal, logique favori

Le Sénégal, finaliste de la dernière CAN, fait logiquement parti des favoris de cette CAN 2022 et a pour l'instant assumé son rang, même si les Lions de la Terranga n'ont pas été flamboyants dans le jeu lors de la phase de poules, avec une victoire pour deux matchs nuls contre la Guinée et le Malawi. Les coéquipiers de Sadio Mané n'auront pas le droit à l'erreur face au Cap-Vert dans ce huitième de finale de la compétition, sous peine de rentrer précocement au pays.