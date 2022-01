dimanche 30 janvier 2022 • 841 lectures • 0 commentaires

Bienvenue sur igfm pour suivre le dernier quart de finale de cette CAN 2022 Sénégal - Guinée équatoriale. Le vainqueur de cette rencontre rejoindra le dernier carré de la compétition et affrontera le Burkina Faso.

Après l'entrant Kouyaté, c'est l'autre entrant du côté sénégalais, Ismaila Sarr, qui semble acter la qualification des Lions pour le dernier carré..

Suivez en direct (liveblog) le match Sénégal-Guinée équatoriale.

20:43 - Sarr proche d'un doublé

Oh Ismaila Sarr prend sa chance d'une trentaine de mètres et flirte avec la barre du portier de la Guinée équatoriale. Quelle entrée tonitruante de l'ancien Rennais qui a dynamité l'attaque du Sénégal.

20:41 - Superbe arrêt réflexe de Mendy

Édouard Mendy reste très vigilant dans cette fin de Sénégal - Guinée équatoriale. Le portier de Chelsea se couche parfaitement sur une tentative à bout portant.

20:41 - Balboa remplace Machin

Nouveau changement du côté de la Guinée équatoriale. Le milieu de terrain cède sa place à Balboa pour les cinq dernières minutes de jeu.

20:37 - Juan Micha effectue des changements

Le sélectionneur équato-guinéen tente le tout pour le tout. Belima, Asu et Eneme font leur entrée en jeu dans ce Sénégal - Guinée équatoriale. Salvador, Ndong et Nsue font les frais de ces changements.

20:35 - Ismaila Sarr inscrit le troisième but sénégalais

Ismaila Sarr, lui aussi entré en jeu, semble mettre à l'abri son équipe dans ce Sénégal - Guinée équatoriale. Le latéral de l'AS Nancy Lorraine réalise un superbe enchainement sur le côté gauche et sert parfaitement le joueur de Watford qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets.

20:31 - Quel travail de Mané

L'ailier de Liverpool est impressionnant dans ce quart de finale. Il réalise encore une superbe sortie de balle et soulage ses coéquipiers.

20:31 - Le Sénégal pousse pour se mettre à l'abri

Les hommes d'Aliou Cissé veulent éviter une deuxième mauvaise surprise dans ce Sénégal - Guinée équatoriale. Les Lions de la Téranga continuent de pousser alors qu'on entre dans les quinze dernières minutes de la rencontre.

20:28 - Fédérico Bikoro rentre en jeu

Il était titulaire depuis le début de cette CAN 2022 du côté de la Guinée équatoriale. Bikoro rentre en jeu et remplace Pablo Ganet pour essayer de revenir une deuxième fois dans ce Sénégal - Guinée équatoriale.

20:24 - Kouyaté redonne l'avantage au Sénégal

Après un corner repoussé, Kalidou Coulibaly joue un ballon de la tête qui arrive dans la surface de réparation équato-guinéenne. Kouyaté bénéficie ensuite d'une mésentente dans la défense pour devancer Owono et redonner l'avantage aux Lions dans ce Sénégal - Guinée équatoriale.

20:21 - Le Marseillais Bamba Dieng rentre

Nouveau changement dans le secteur offensif pour Aliou Cissé et le Sénégal. Bamba Dieng, attaquant de l'OM, remplace le buteur sénégalais Famara Diedhiou alors que Kouyaté remplace un autre Marseillais, Pape Gueye averti plus tôt dans ce Sénégal - Guinée équatoriale.

20:18 - Ismaila Sarr a remplacé Boulaye Dia

Dans la foulée du but des équato-Guinéens, Aliou Cissé a fait entrer l'ancien Rennais Ismaila Sarr à la place de Boulaye Dia. Changement dans le trio offensif des Lions de la Téranga dans ce Sénégal - Guinée équatoriale.

20:17 - Oh quelle opportunité pour Nsue

Le nouveau gros frisson sur les cages de Mendy ! Akapo adresse un centre au second poteau vers Nsue. Le capitaine de la Guinée équatoriale manque le ballon. Mais ce Sénégal - Guinée équatoriale a pris une autre dimension alors qu'il reste 30 minutes dans le temps réglementaire.

20:13 - L'égalisation de la Guinée équatoriale

Quelle action ! Jannick Buyal est parfaitement servi à l'entrée de la surface de réparation. Ce dernier contrôle parfaitement le ballon et enchaîne par une frappe hors de portée d'Edouard Mendy. Ça fait un partout dans ce Sénégal - Guinée équatoriale.

20:09 - Début de deuxième période hachée

Comme lors du premier acte de ce Sénégal - Guinée équatoriale, ce début de deuxième période est particulièrement hachée. Les deux équipes commettent des fautes et l'arbitre de la rencontre est sollicité.

20:07 - Le pénalty est annulé

L'arbitre sud-africain va consulter la vidéo et annule sa décision. Les Sénégalais ont eu un coup de chaud dans ce début de deuxième période de Sénégal - Guinée équatoriale.

20:05 - Pénalty pour la Guinée équatoriale

Victor Gomes porte le sifflet à sa bouche et indique le point de pénalty ! Sur une petite louche de Salvador, le ballon touche la main du défenseur napolitain.

20:02 - Déjà une faute

Quelques secondes de jeu dans cette deuxième période de Sénégal - Guinée équatoriale et déjà une faute sur Sadio Mané de la part du défenseur Coco. Idrissa Gueye se charge du coup-franc mais le manque totalement.

20:01 - Début du deuxième acte

Les joueurs sont revenus sur la pelouse du stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé pour disputer la deuxième période de ce Sénégal - Guinée équatoriale. Les Sénégalais ont fait la différence en première période grâce à un but de l'attaquant de Alanyaspor en Turquie Famara Diédhiou.

19:46 - C'est la mi-temps

Victor Gomes porte le sifflet à sa bouche et met un terme à cette première période de Sénégal - Guinée équatoriale. Les Lions de la Téranga mène un but à zéro grâce à un but de Famara Diedhiou bien servi par Sadio Mané.

19:43 - Le coup-franc dangereux pour la Guinée équatoriale

Pablo Ganet réalise un superbe contrôle orienté pour se mettre dans le sens du but mais Idrissa Gueye l'empêche de poursuivre en commettant une faute grossière. Ganet se charge lui même du coup-franc aux vingt mètres mais le ballon est contré par le compact mur sénégalais. Toujours un but à zéro pour les Lions de la Téranga.

19:42 - Sadio Mané très en jambes

C'est sans doute la première période la plus aboutie de Sadio Mané dans cette CAN 2022. Dans ce premier acte de Sénégal - Guinée équatoriale l'ancien ailier du FC Metz se rapproche du joueur qu'il est à Liverpool.

19:40 - Superbe tacle de Salvador

Très bon retour défensif de Salvador qui vient stopper une belle combinaison sénégalaise conclue par le centre de Bouna Sarr. Les équato-Guinéens souffrent. La mi-temps qui approche pourrait leur faire du bien.

19:39 - Les équato-Guinéens plus nerveux

Alors que la première moitié de cette période de Sénégal - Guinée équatoriale était ponctuée de fautes sénégalaises, la tendance s'est maintenant inversée et ce sont les hommes de Juan Micha qui se montrent plus nerveux.

19:37 - Bel arrêt d'Owono

Le portier de la Guinée équatoriale se déploie bien pour capter la belle frappe de Nampalys Mendy à l'extérieur de la surface de réparation.

19:35 - Carton jaune pour Machin

Le milieu de terrain équato-guinéen prend le troisième carton jaune de ce Sénégal - Guinée équatoriale après un geste d'humeur du joueur de Monza en Série B italienne sur Pape Gueye.

19:33 - Quelle opportunité ratée !

Oh les Sénégalais étaient tout proches d'inscrire le deuxième but suite à un superbe débordement de Sadio Mané. L'ailier de Liverpool centre dans la boîte pour essayer de trouver Boulaye Dia mais l'ancien Rémois est devancé par Ndong qui se mue en sauveur.

19:31 - Le Sénégal essaye de doubler la mise

Les Sénégalais semblent enfin bien en jambes dans ce quart de finale de la CAN 2022. Les Lions de la Téranga trouvent plus d'espaces dans la défense équato-guinéenne et s'approche des cages d'Owono.

19:28 - Famara Diedhiou ouvre le score

Superbe finition de Famara Diedhiou lancé parfaitement dans la profondeur. Il trompe la vigilance d'Owono et vient libérer les Sénégalais juste avant la demi-heure de jeu dans ce Sénégal - Guinée équatoriale.

19:26 - Josete Miranda subit

Dans ce Sénégal - Guinée équatoriale, le joueur de Getafe Josete Miranda essuie un grand nombre de fautes. Il provoque énormément et est très intéressant dans ses déplacements. Cela pousse les Sénégalais à la faute.

19:24 - Les deux coachs très impliqués

Dans leur zone technique, les deux sélectionneurs sont debout et s'activent énormément pour guider leur équipe.

19:22 - Frappe de Diedhiou captée par Owono

C'est la première parade d'Owono dans ce Sénégal - Guinée équatoriale. Le portier équato-guinéen n'est pas surpris par l'enchainement de l'attaquant sénégalais. Sa frappe glisse tout doucement dans la niche du gardien.

L'arbitre sud-africain de ce Sénégal - Guinée équatoriale siffle énormément depuis le début du match. Ce sont principalement les Sénégalais qui sont réprimandés par l'officiel.

19:18 - Pape Gueye averti

Déjà le deuxième carton jaune du côté sénégalais dans ce Sénégal - Guinée équatoriale. Après Saliou Ciss, c'est le milieu de terrain de l'OM qui écope d'un avertissement.

19:17 - La belle combinaison sénégalaise

Enfin le Sénégal se montre un peu plus grâce à l'accélération de son ailier Sadio Mané qui combine avec Diedhiou avant de trouver Boulaye Dia au centre mais qui voit sa frappe contrée.

19:15 - Premier quart d'heure étonnant

Quinze minutes de jeu à Yaoundé dans ce Sénégal - Guinée équatoriale et les premiers enseignements de ce quart de finale de la CAN 2022 sont intéressants. Les équato-Guinéens se montrent énormément et sont les plus entreprenants dans ce début de match.

19:12 - Mané obtient un coup-franc dangereux

Il est toujours aussi vif dans ce type de situation. L'ailier de Liverpool Sadio Mané obtient un premier coup-franc dangereux pour les siens dans ce Sénégal - Guinée équatoriale. C'est le Parisien Idrissa Gueye qui prend sa chance mais le ballon fuit le cadre de peu.

19:10 - Le premier corner est équato-guinéen

Première petite surprise dans ce quart de finale. C'est la Guinée équatoriale qui obtient le premier corner de la rencontre. Malheureusement pour les hommes de Juan Micha, la combinaison ne fonctionne pas pour son équipe.

19:09 - Saliou Ciss récolte le premier carton jaune

Énorme choc entre Saliou Ciss et Carlos Akapo. Duel de latéral et c'est le Sénégalais qui est averti en premier dans ce Sénégal - Guinée équatoriale après un coup de coude.

19:07 - La Guinée équatoriale joue son va-tout

Après cinq premières minutes plutôt timides, les équato-Guinéens ne semblent pas intimidés par l'évènement. Ils n'hésitent pas à combiner et à sortir en nombre pour apporter le danger sur les cages d'Edouard Mendy.

19:05 - Accumulation de fautes

Dans ce début de Sénégal - Guinée équatoriale, les hommes d'Aliou Cissé commettent quelques fautes.

19:03 - Salvador décoche la première frappe du match

C'est le teigneux ailier de la Guinée équatoriale, Salvador qui prend le premier sa chance dans ce quart de finale. Son ballon est largement dévissé et finit sa course dans les tribunes du stade de Yaoundé.

19:02 - Le Sénégal très haut

On s'y attendait mais ça se confirme. Les Sénégalais vont jouer haut dans ce Sénégal - Guinée équatoriale. En revanche, les hommes de Juan Micha se placent déjà assez bas sur le terrain et se regroupent devant leur surface de réparation en essayant de laisser le moins d'espaces possible.

19:00 - Coup d'envoi !

L'arbitre sud-africain de la rencontre Victor Gomes lance ce Sénégal - Guinée équatoriale. Une place en demi-finale de cette CAN 2022 attend le vainqueur de cette rencontre.

18:55 - Les deux équipes sont sur le terrain

Le coup d'envoi de ce Sénégal - Guinée équatoriale va bientôt être donnée. Les Sénégalais et les équato-Guinéens sont sur la pelouse du stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé et sont en train d'entonner leurs hymnes nationaux.

Les compositions officielles

Pas de surprise ou presque dans la composition des Lions de la Téranga. La seule interrogation était au milieu de terrain avec le retour dans le groupe de Kouyaté. Mais Aliou Cissé a décidé de titulariser le milieu de l'OM, Pape Gueye. Voici le onze de départ sénégalais : Ed.Mendy - B.Sarr, Koulibaly (cap.), A.Diallo, Ciss - I.Gueye, Na.Mendy, P.Gueye - Dia, Diedhiou, Mané.

Du côté de la Guinée équatoriale, Juan Micha continue de s'appuyer sur un onze traditionnel en 4-4-1-1 même si le sélectionneur du Tonnerre national n'a pas titularisé Federico Bikoro derrière l'attaquant de pointe alors qu'il avait commencé toutes les rencontres depuis le début de la compétition. Voici la composition des équato-Guinéens : Owono - Akapo, Obiang, Coco, Ndong - Salvador, Ganet, Machin, Buyla - Miranda - Nsue (cap.)

Peu de confrontations directes

Très peu de fois dans l'histoire ces deux formations se sont rencontrées sur la scène continentale. À trois reprises Sénégalais et équato-Guinéens se sont affrontés et avant ce quart de finale de la CAN, la balance penche légèrement en faveur des hommes d'Aliou Cissé. En effet, ces derniers ont remporté 2 des 3 confrontations directes alors que leurs adversaires les ont battu à une seule reprise.