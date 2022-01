mardi 18 janvier 2022 • 161 lectures • 0 commentaires

Sport 29 mins Taille

IGFM - Dernier acte du groupe B de la CAN. À 17 h, le Malawi va être aux prises avec le Sénégal, alors que dans le même temps, la Guinée va affronter le Zimbabwe.

Actuellement, la Guinée et le Sénégal sont 1er ex aequo de la poule, avec 4 points, devant le Malawi (3 pts). Tout est encore possible à l’occasion de cette dernière journée, sachant que les trois équipes peuvent toutes les trois filer en 8e de finale. Suivez le match Malawi – Sénégal en direct.

PUBLICITÉ

16h13. On ne va pas se mentir, ce n'est pas le début de match le plus palpitant de la compétition.

PUBLICITÉ

16h11. Oh le raté de Mendy. Le gardien Sénégalais veut dégager un centre anodin des deux poings. Mais il se troue, faute de communication. Heureusement pour les hommes d'Aliou Cissé, c'est sans conséquence.

6h08. La première grosse alerte sur le but du Malawi. Mendy lance parfaitement dans la profondeur Diallo. L'ailier sénégalais centre en retrait dans la surface. Mané et Gana Gueye peuvent reprendre le ballon. C'est finalement l'attaquant de Liverpool qui tente un piquet par dessus le gardien du Malawi. Mais le ballon passe juste au-dessus de la barre transversale.

16h06. Enfin une phase de jeu de passes pour les Sénégalais. Le ballon circule entre Bouna Sarr et Nempalys Mendy sur le côté droit du terrain. Mais le centre du Munichois manque de précision pour Habib Diallo.

16h04-Du côté du Malawi, on a d'ailleurs opté pour des numéros importants. C'est un certain style...

16h03. Comme attendu dans ce début de match, ce sont les Sénégalais qui ont la possession du ballon. Mais ils recherchent souvent la profondeur à coup de longs ballons. Quand le Malawi cherchent aussi la profondeur, surtout dans l'optique de laisser le ballon dans le camp des Lions.

16h00-C'est parti entre le Malawi et le Sénégal dans cette quête à la qualification pour les 8es de finale. Au-delà du résultat, le Sénégal sera scruté pour le niveau de jeu affiché. Les hommes d'Aliou Cissé sont plutôt décevant dans le jeu pour le moment et peine à former un vrai bloc équipe.

LES COMPOSITIONS D'ÉQUIPES :

À noter dans le onze de départ des Lions de la Teranga, le retour du capitaine Kalidou Koulibaly dans l'axe de la défense, ainsi que du gardien de Chelsea Edouard Mendy, absents contre la Guinée.