mardi 30 mars 2021 • 183 lectures • 0 commentaires

iGFM (Thiès) A Thiès, cet après-midi, l'équipe du Sénégal veut finir les éliminatoires de la CAN 2021, sur un succès contre l'eSwatini, dans un match comptant pour la 6e et dernière journée.

Quatre mois après la qualification pour Cameroun 2021, les Lions les Lions bouclent les éliminatoires avec un match contre l'eSwatini qu'il ne faut pas prendre à la légère, mardi (16h00) au stade Lat Dior. Après son long déplacement au Congo Brazzaville, le 26 mars dernier, l'équipe du Sénégal va découvrir le nouveau stade Lat Dior qui a changé de visage avec de nouvelles places assises. Le nul décevant à Brazzaville (0-0) s'était écrit dans la difficulté malgré la qualification. Aux Lions d'être encore plus sérieux pour le dernier match qualificatif.

Mbaye et Diallo déclarent finalement forfait : Cissé mise sur un turn-over

Les forfaits d'Ibrahima Mbaye et d'Adbou Diallo redistribuent les cartes. Cela tombe bien, c'était déjà l'intention affichée par Aliou Cisé en tout début de rassemblement. Interrogé sur les possibles changements, le sélectionneur a laissé la porte ouverte à un turn-over. "Il y aura des changements, même si on pourra pas peut-être faire jouer tout le monde, mais je crois que les deux matchs servent à appeler d’autres joueurs et leurs donner la possibilité de pouvoir les voir. L’équipe nationale est une porte d’entrée et de sortie et lorsqu’on a des matchs comme ça où nous sommes déjà qualifiés, il est plus important de donner la possibilité à d’autre garçons", a répondu l'ancien capitaine des Lions en 2002.

Avec 13 points, le Sénégal va finir leader de son groupe I. Il devrait être accompagné soit du Congo (2e, 8 points) soit de la Guinée Bissau (3e, 6 points). Avec 1 point, l'eSwatini est dernier et donc éliminé.

Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés spéciaux)