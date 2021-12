vendredi 24 décembre 2021 • 81 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Découvrez le planning de préparation des Lions du Sénégal en direction de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun (09 janvier au 06 février 2022).

À Dakar dès le 27 décembre



"Nous serons dès le 27 janvier à Dakar pour pouvoir permettre aux joueurs de s’imprégner de cette ferveur autour de l’équipe nationale. Nous sommes très heureux qu’enfin cette CAN puisse se jouer. C’est un événement qui même en dehors de l’Afrique est attendu et nous sommes satisfaits et heureux de savoir que cette CAN se tiendra."



2 à 4 jours de préparation au Sénégal



"On restera ici pour 2 à 4 jours, récupérer le drapeau national des mains du président de la République qui est un moment important pour nous. Je suis bien placé pour le savoir pour avoir été le capitaine de l’équipe nationale. Je peux vous dire que c’est quelque chose de très important pour les footballeurs. C’est une transition pour nous. En club, par exemple les joueurs ne vivent pas ce moment en allant disputer les compétitions. C’est toujours spécial de prendre le drapeau."



Départ pour Kigali le 31 décembre et un match amical le 4 janvier



"Le départ est prévu pour le 31 décembre. Nous irons à Kigali om on aura une semaine de préparation. Le gros de notre préparation se fera là-bas. On aura un match amical, le 3 janvier. Ensuite quitter Kigali le 4 pour aller à Bafoussam où nous jouerons notre premier match contre le Zimbabwe."