CAN 2021, victoire inespérée des Lions : le décryptage de journalistes sénégalais

mardi 11 janvier 2022 • 98 lectures • 0 commentaires

Vidéo 18 mins Taille

PUBLICITÉ

iGFM (Cameroun) Lendemain de victoire des Lions dans cette CAN 2021, des journalistes sénégalais interrogés par nos envoyés spéciaux à Bafoussam (Cameroun) décryptent cette rencontre marquée par la frayeur jusqu'au bout. Amédine Sy de la Voix de l'Amérique et Sport 221 et Bacary Cissé Rédacteur en chef de Record reviennent sur ce match.



Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Bafoussam, Cameroun) PUBLICITÉ

Cet article a été ouvert 98 fois.

Publié par Mamadou Salif editor