CAN 2022 : la Côte d'Ivoire appelle un ancien espoir français !

iGFM (Dakar) En vue des 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 face à Madagascar les 12 et 17 novembre, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire Patrice Beaumelle a dévoilé sa liste et il y a du très beau monde.

Outre les habitués Serge Aurier (Tottenham), Franck Kessie (AC Milan), Nicolas Pepé (Arsenal) et Wilfried Zaha (Crystal Palace), un petit nouveau et non des moindres fait son apparition pour la première fois en sélection. L'attaquant de West Ham et ancien international espoir tricolore Sébastien Haller (26 ans) a été appelé par le sélectionneur national qui a également convoqué Jérémie Boga, l'attaquant de Sassuolo que l'on avait plus vu en sélection depuis juin 2017.

