samedi 31 octobre 2020

iGFM (Dakar) Le sélectionneur du Ghana, Charles Akkonor, a dévoilé ce vendredi sa liste de 23 joueurs retenus pour la double confrontation face au Soudan les 12 et 17 novembre prochains dans les éliminatoires de la CAN 2021.

Celle-ci est marquée par le retour des expérimentés John Boye (33 ans, Metz), Harisson Afful (34 ans, Columbus Crew) et Baba Rahman (26 ans, Chelsea) en défense, ou encore de Jeffrey Schlupp (27 ans, Crystal Palace) et Mubarak Wakaso (30 ans, Jiangsu Suning FC) au milieu de terrain.

Né en Allemagne et encore international U20 allemand il y a quelques semaines, l’ailier de Greuther Fürth (D2 allemande), Jamie Leweling (19 ans), est appelé pour la première fois. Pour le reste, les cadres comme Thomas Partey et Jordan et André Ayew sont bien présents aux côtés du Strasbourgeois Alexander Djiku qui a effectué ses débuts avec les Black Stars en début de mois en amical contre le Mali (0-3) et le Qatar (5-1).