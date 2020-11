dimanche 15 novembre 2020 • 94 lectures • 0 commentaires

Can 2022 : le programme alléchant de la 4e journée des éliminatoires

iGFM (Dakar) Pas de répit ! Alors que la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2022 vient tout juste de se terminer ce samedi, la 4e journée sera au programme à partir de dimanche. Plus intense, celle-ci n’est étalée que sur 3 jours et s’achèvera mardi.

Concernant les affiches, c’est simple, les sélections qui se sont affrontées ces derniers jours se retrouvent à nouveau face à face, mais cette fois sur le terrain de l’équipe qui s’est déplacée à l’aller. On pourrait déjà connaître les premiers qualifiés à cette occasion.

Le programme de la 4e journée des éliminatoires

Dimanche 15 novembre

Tchad – Guinée, à Ndjamena (groupe A)

Burundi – Mauritanie, à Bujumbura (groupe E)

Comores – Kenya, à Moroni (groupe G)

Guinée-Bissau – Sénégal, à Bissau (groupe I)

Guinée équatoriale – Libye, à Bata (groupe J)

Lundi 16 novembre

Malawi – Burkina Faso, à Blantyre (groupe B)

Soudan du Sud – Ouganda, à Nairobi (Kenya)(groupe B)

Sao Tomé et Principe – Afrique du Sud, à Durban (Afrique du Sud) (groupe C)

Gambie – Gabon, à Bakau (groupe D)

Mozambique – Cameroun, à Maputo (groupe F)

Zimbabwe – Algérie, à Harare (groupe H)

Botswana – Zambie, à Francistown (groupe H)

Eswatini – Congo, à Manzini (groupe I)

Mardi 17 novembre

Namibie – Mali, à Windhoek (groupe A)

Soudan – Ghana, à Khartoum (groupe C)

Angola – RD Congo, à Luanda (groupe D)

Centrafrique – Maroc, à Douala (Cameroun)(groupe E)

Rwanda – Cap-Vert, à Kigali (groupe F)

Togo – Égypte, à Lomé (groupe G)

Tanzanie – Tunisie, à Dar es Salaam (Groupe J)

Madagascar – Côte d’Ivoire, à Taomasina (groupe K)

Éthiopie – Niger, à Bahir Dar (groupe K)

Sierra Leone – Nigeria, à Freetown (groupe L)

Lesotho – Bénin, à Maseru (groupe L)



Publié par Mamadou Salif