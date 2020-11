dimanche 15 novembre 2020 • 85 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) En tête du groupe I des éliminatoires de la CAN 2022, le Sénégal avait l’opportunité de se qualifier pour la phase finale organisée en janvier au Cameroun. Pour cela, il lui fallait faire un résultat en Guinée Bissau, troisième de la poule et sur deux défaites de rang, à l'occasion de la 4e journée. Les Lions ont fait le boulot devenant les premiers qualifiés.

Pour tenter d'y parvenir, Aliou Cissé changeait deux joueurs dans son onze de départ par rapport à la victoire obtenue 2-0 à l’aller : le Brugeois Franck Kanouté prenait la place de Salif Sané et célébrait sa première sélection, alors le Rémois Boulaye Dia - qui affrontait son coéquipier en club Moreto Cassama - était préféré au Strasbourgeois Habib Diallo à la pointe de l'attaque. En face, les Djurtus comptaient sur le Dijonnais Mama Baldé ou le Niortais Joseph Mendes pour faire la différence. Mais à la pause, rien n'avait été marqué (0-0). Dans le deuxième acte, l'expulsion du milieu bissau-guinéen Farense Bura (64e), pour un deuxième carton jaune, allait servir les Lions qui, dominateurs, allaient finir par marquer, œuvre du Red Sadio Mané (0-1, 84e). Un petit but et une quatrième victoire en quatre rencontres qui offre la qualification au Sénégal ! Mieux, les Lions sont les premiers qualifiés pour Cameroun 2022.