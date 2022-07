dimanche 3 juillet 2022 • 1531 lectures • 2 commentaires

iGFM (Dakar) Le Sénégal a battu (2-0) l'Ouganda, dimanche, à Rabat, à l'occasion de son premier match de la CAN féminine.

Awa Diakhaté et Nguénar Ndiaye ont inscrit les buts des Sénégalaises. Le premier but restera dans les annales du football sénégalais.



Awa Diakhaté première buteuse du Sénégal en CAN



Diakhaté devient en effet la première buteuse du Sénégal en phase finale d’une Coupe d’Afrique des nations. Pour rappel, lors de leur première participation en 2012, les Sénégalaises avaient perdu toutes leurs matchs. Pire, elles n'avaient même pas inscrit le moindre but. Dix ans après, cette génération dirigée par Mame Moussa Cissé, entre dans l'histoire.



De son côté, Tenning Sène a été en très grande forme cet après-midi. En effet, la gardienne de but des Lionnes a réalisé une prestation de très haute facture. Récompense : elle a été élu femme du match.





