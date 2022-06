jeudi 30 juin 2022 • 338 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Ce samedi au Maroc, s'ouvrira la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminine. De retour à la compétition après une longue absence, le Sénégal rêve d'un "come-back" gagnant.

La sélection féminine de football réussira-t-elle l’exploit de soulever le trophée de la Coupe d'Afrique pour la première fois de son histoire? Tout reste à faire et la compétition s’annonce très intense notamment pour les filles de Mame Moussa Cissé qui sont en quête de leur première victoire en phase finale de CAN. Quelques éléments nous permettent clairement de rêver ! À deux jours du coup d'envoi de la compétition qui se déroulera au Maroc du 02 au 23 juillet 2022.



Deux phases finales qui restent gravées dans les mémoires



Personne ne pouvait imaginer que les Sénégalaises pouvaient arriver à ce niveau. Ce, après une longue traversée de désert. En effet, l'équipe nationale féminine du Sénégal n'avait plus disputé une CAN depuis 2012 où elle avait quitté la compétition prématurément avec zéro victoire. Avant l'édition 2012, elles étaient n'avaient plus disputé une phase finale de CAN depuis 1991. Là également, le Sénégal était éliminé dès le premier tour.



Ouganda, Burkina et Maroc : première étape



Dix ans donc après leur dernière participation, les Lionnes vont retrouver la saveur de la CAN en prenant la planète de court avec cette troisième qualification à la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Maroc du 02 au 23 juillet 2022. La participation dans cette quatorzième édition de la phase finale de CAN ne sera pas simple. Les matchs du premier tour, face à l’Ouganda, le Burkina Faso et le Maroc s'annoncent difficiles pour le Sénégal qui se déplace avec un groupe jeune et inexpérimenté même s'il a tout de même dans ses rangs des joueuses talentueuses et qui évoluent à l'étranger à l'image d'Awa Diakhaté. Les Lionnes du Sénégal devront d'abord passer l'obstacle du premier tour. Surtout le Maroc qui beaucoup investi dans le football féminin pour pouvoir mettre en place en sélection féminine capable de rivaliser avec les meilleures nations du continent comme le Nigeria tenant du titré et plus titré (11 trophées).