iGFM (Yamoussoukro) L'équipe du Sénégal affronte la Côte d'Ivoire, ce lundi soir (20h GMT), pour une place en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Suivez en direct ci-dessous le commentaire.

Bienvenue au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro



Le stade est quasiement plein



Le Sénégal évolue en vert et la Côte d'Ivoire en orange



La sortie des deux équipes



19h57' L'exécution des hymnes nationaux



Le coup d'envoi sera donné dans un petit instant



C'est parti



2' première occasion sénégalaise mais Abdou Diallo s'est appuyé sur le défenseur ivoirien pour mettre sa tête. L'arbitre siffle une faute



5' But pour le Sénégal



Habib Diallo lance ses partenaires



10' Faute contre Sadio Mané qui a gravement touché Sangaré dans l'entre jeu. Mané écope d'un jaune et la victime est toujours à terre



Le milieu de terrain ivoirien est sorti sur civière et le jeu reprend



Les Ivoiriens tentent de créer le danger dans le but sénégalais depuis au moins deux minutes



20' Cette domination ivoirienne se poursuit



Pause fraîcheur pour les deux équipes



32' Le jeu reprend



Les hommes de Emersé Faé s'installent toujours dans la zone sénégalaise



41' Le danger y est



Une forte domination dans le jeu pour la Côte d'Ivoire avant que Sadio ne crée le danger devant le but ivoirien. Mais l'action n'a pas abouti



5 minutes de temps additionnel



Mi-temps



Un zéro pour le Sénégal



Retour pour le SECONDE période



La Côte d'ivoire ne change pas de stratégie. Les Ivoiriens continuent toujours d'attaquer



54' Ismaila Sarr tombe dans la surface adverse mais l'arbitre ne siffle pas penalty



Du côté du Sénégal, on réclame une faute mais le VAR n'est pas consulté



Le jeu se poursuit



Le staff technique ivoirien prépare deux changements



65' Le Sénégal aussi effectue son premier changement avec la sortie de habib Diallo et l'entrée de Nicolas Jackson.



72' L'attaquant des Éléphants, Haller, entre en jeu. Kessié également



La Côte d'ivoire assiège toujours le camp sénégalais.



74' Profitant d'un contre mené par Ismaila Sarr, Sadio Mané manque une grosse occasion peu avant la pause fraîcheur. Il place la balle au dessus des buts au moment où il pouvait tuer le match



76' Edouard Mendy sauve les Lions suite à une belle parade. Le gardien sénégalais a gagné son duel avec Nicolas Pépé

85' But pour la Côte d'Ivoire

Frank Kessié inscrit le penalty après consultation de la VAR

Fin du match

Les deux équipes vont devoir jouer la prolongation



Début de la première période de la prolongation



94' Iliman Ndiaye prend la place de Ismaila Sarr



Toujours pas de but dans cette prolongation



C'est un match très serré



1 minute de Temps additionnel



Mi-temps



C'est la reprise pour les 15 dernières minutes de la prolongation



116' Bamba Dieng entre à la place de Abdou DIallo



2 minutes de temps additionnel



122' Fin du match



Place aux tirs au but



Le Sénégal premier à tirer : Koulibaly va frapper. Il marque



Pépé face à Mendy : c'est au fond



Pape Matar marque aussi



Les Ivoiriens répondent



Moussa Niakhaté manque son penalty



Haller marque facilement face à Mendy



Bamba Dieng ne tremble pas face au portier ivoirien



L'arrière droit ivoirien, Aurier tranforme son penalty



Sadio réussit aussi son tir



Kessié marque et envoie la Côte d'Ivoire en quart de finale



Les Ivoiriens sortent (5-4 TAB) les Sénégalais champions d'Afrique en titre dès les huitièmes de finale de la CAN 2023. La Côte d'Ivoire a réussi un grand coup après un premier tour catastrophique