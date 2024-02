samedi 3 février 2024 • 703 lectures • 0 commentaires

iGFM (Côte d'Ivoire) Les Eléphants de la Côte d'Ivoire se sont qualifiés en éliminant le Mali à la 122e minute de la prolongation (2-1 a.p.) dans le derby, ce samedi en quarts de finale de la CAN 2023, au Stade de la Paix de Bouaké

Pays-hôte de la CAN 2023, la Côte d'Ivoire sera bien au rendez-vous des demi-finales ! Les Eléphants se sont qualifiés en éliminant le Mali à la 122e minute de la prolongation (2-1 a.p.) dans le derby ce samedi en quarts de finale au Stade de la Paix de Bouaké grâce à une déviation d'Oumar Diakité sur une volée de Seko Fofana. Avec un penalty arrêté par Yahia Fofana en première période, plus d'une heure passée à dix contre onze et une ouverture du score adverse, la Selefanto est à nouveau passée par tous les états avant de chavirer de bonheur.