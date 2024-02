lundi 29 janvier 2024 • 7826 lectures • 8 commentaires



iGFM (Yamoussoukro) Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé a analysé l'élimination de son équipe en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023.

"Je suis déçu mais fier de mes joueurs. Je suis triste pour le peuple sénégalais et mes joueurs. C'est une défaite difficile mais jouer ne signifie pas gagner. L'équipe a perdu le fil conducteur après le premier but, on a perdu des balles à la sortie, on sautait les lignes. C'est le seul regret que j'ai aujourd'hui. On a eu du mal à trouver Sadio et Ismaila Sarr.



Mais c'est une défaite bizarre qui s'est terminé sur des faits de jeu. On a eu un penalty mais l'arbitre n'est pas allé voir le VAR. Mais il est allé voir le VAR pour eux. C'est une situation qui tombe sur nous.



Mais on s'est aussi compliqué le match, car on a pu utiliser le ballon comme il faut", a-t-il déclaré en conférence de presse.