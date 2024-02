mercredi 7 février 2024 • 837 lectures • 0 commentaires

iGFM (Côte d'ivoire) Le Nigeria a éliminé l'Afrique du Sud aux tirs au but (1-1, 4-2 tab), ce mercredi à Bouaké en demi-finales de la CAN 2023.

Beaucoup plus bousculé que prévu, notamment en première période, et repris à la 89e minute sur un penalty accordé par la VAR qui lui a refusé en même temps le but du 2-0, le Nigeria a pioché mais les Super Eagles ont finalement éliminé l'Afrique du Sud aux tirs au but (1-1, 4-2 tab) ce mercredi à Bouaké en demi-finales de la CAN 2023. Stanley Nwabali a volé la vedette au spécialiste Ronwen Williams en effectuant deux arrêts durant la séance. Qualifiés pour leur première finale depuis leur sacre en 2013, les hommes de José Peseiro joueront le titre dimanche contre le vainqueur de Côte d'Ivoire-RD Congo, qui se joue en ce moment du côté d'Abidjan.