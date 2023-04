samedi 22 avril 2023 • 120 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Président Macky Sall a affiché de fortes ambitions, pour les deux prochaines Coupes d'Afrique des Nations de football prévues en janvier 2024 (Côte d'Ivoire) et 2025 (pays à déterminer).

"J'ai dit à Aliou Cissé et à Augustin Senghor de faire la remontada. Il faut qu'on se rattrape. Nous avons déjà remporté la CAN après une longue attente. Maintenant, je leur ai voudrais qu'on remporte les deux prochaines CAN. La prochaine en Côte d'Ivoire et l'autre qui suivra. Le foot a beaucoup attendu avant de remporter sa première CAN. Et actuellement, avec notre statut en Afrique, je pense que c'est ce qui est normal. Nous leur avons donné ce qu'il faut. Je félicite les acteurs football, les écoles de football et les académies", a-t-il indiqué sur RFM, ce samedi, lors d'un entretien spécial.

