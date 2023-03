lundi 13 mars 2023 • 556 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La Fédération sénégalaise de football (FSF) a officiellement dévoilé, ce lundi, les dates des matchs des équipes A et Olympique du Sénégal, prévus au mois de mars 2023.

Deux rendez-vous capitaux attendent le football sénégalais ce mois-ci après les sacres au CHAN et à la CAN U20. Il s'agit des réceptions du Mali et du Mozambique dans le cadre des qualifications pour la CAN U23 au Maroc et celle des séniors décalée à janvier 2024 en Côte d'Ivoire.



Les hommes de Demba Mbaye obligés de se qualifier



Ce 22 mars 2023, l'équipe entraînée par Demba Mbaye aura la lourde tâche de remporter la manche aller au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, contre son voisin malien, avant de se déplacer à Bamako pour le retour. Et s'ils arrivent à s'en sortir dans cette double confrontation, ils se qualifieront pour la phase finale qui aura lieu dans deux mois au Maroc. Mais, un autre objectif attendra les Olympiques sénégalais : c'est la quête de la qualification pour les jeux olympiques Paris 2024. Cela passe par une place dans le carré d'as. Une pression énorme pour les hommes de Demba Mbaye après les belles prestations des sélections locale, junior et senior récemment championnes d'Afrique.



Pression moins grande chez les champions d'Afrique



Deux jours après l'équipe nationale U23, les Lions A entreront en piste mais dans le cadre des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations. Champions en titre, les partenaires de Sadio Mané recevront d'abord le Mozambique le 24 mars, à Diamniadio, avant de se déplacer à Maputo quatre jours après pour le match retour. Déjà leaders de leur groupe avec six points en autant de sorties, les Sénégalais pourraient décrocher leur qualification avant l'heure, à l'issue de cette double confrontation. La pression sera moins grande chez les champions d'Afrique qui ont un adversaire à leur portée.



À noter que les coups d'envoi des deux matchs sont prévus à 19h. Les listes des deux sélections sont attendues cette semaine.