iGFM (Abidjan) Dimanche à 20h GMT, le Nigeria et la Côte d'Ivoire vont s'affronter en finale de la CAN 2023 au Stade d'Ebimpé. Cette rencontre sera arbitrée par un Mauritanien.

Remake du match du groupe A, remporté 1-0 par les Super Eagles le 18 janvier, ce choc sera regardé par tout un continent et bien plus encore. Et il sera arbitré par un Mauritanien. Ce vendredi, la Fédération mauritanienne de football (FFRIM) a en effet annoncé avec fierté que la Confédération africaine de football (CAF) a confié le sifflet à Dahane Beida pour cette affiche.



“Cette désignation vient couronner l’excellent parcours des arbitres mauritaniens durant cette compétition. L’autre sifflet mauritanien, Abdel Aziz Bouh, était parmi les arbitres qui ont officié lors des demi-finales du tournoi. La performance des deux représentants de l’arbitrage mauritanien a été largement saluée tout au long de cette CAN 2023“, a savouré la FFRIM.



Successeur de Victor Gomes



Durant cette CAN, Dahane Beida a officié lors du match de groupes entre l'Egypte et le Mozambique (2-2; 4 cartons jaunes distribués) et à l'occasion du 8e de finale entre l'Angola et la Namibie (3-0; 2 cartons jaunes et 2 rouges, dont une expulsion directe). L'homme de 32 ans avait déjà été à l'œuvre lors de la CAN 2021 en arbitrant lors de la phase de groupes Malawi-Zimbabwe (2-1) et Gabon-Maroc (2-2). Pour rappel, c'est le Sud-Africain Victor Gomes, désormais retraité, qui avait arbitré la dernière finale de la CAN entre le Sénégal et l'Egypte (0-0, 4-2 tab).