mardi 6 février 2024 • 1099 lectures • 0 commentaires

Sport 2 semaines Taille

iGFM (Abidjan) La Confédération Africaine de football a annoncé l'ouverture de la nouvelle fenêtre pour acheter des billets pour les très attendues demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023.

La nouvelle fenêtre pour acheter des billets pour les très attendues demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023 est désormais ouverte.



Vente en ligne ici : http://tickets.cafonline.com/AFCON



La population se trouvant en Côte d’Ivoire peut se rendre dans les différents points de vente du pays.



Cliquez ici pour tous les points de vente de billets https://www.cafonline.com/media/mytbuyvg/liste-des-points-de-ventes-actifs.pdf



Les quatre dernières équipes en lice sont la Côte d'Ivoire, la RD Congo, le Nigeria et l'Afrique du Sud.



Á noter que chacune des quatre équipes a déjà remporté le trophée. La Côte d'Ivoire, pays hôte, a remporté le titre en 1992 et en 2015. La RD Congo a été couronnée en 1968 et en 1974. Les Super Eagles du Nigeria ont été sacrés trois fois - 1980, 1994 et 2013. L’unique sacre de l’Afrique du Sud remonte à 1996.



Mercredi 07 février :



17h00 GMT | Nigeria - Afrique du Sud - Stade de la Paix, Bouaké



20h00 GMT | Côte d'Ivoire - RD Congo - Stade Alassane Ouattara, Ebimpé

PUBLICITÉ