CAN 2023 : la CAF dévoile le nouveau calendrier des éliminatoires (officiel)

lundi 1 août 2022

iGFM (Dakar) En raison du report de la CAN 2023 en janvier/février 2024 et de la volonté des 5 sélections africaines qualifiées pour la Coupe du monde 2022 (Cameroun, Ghana, Maroc, Sénégal, Tunisie) de préparer au mieux la compétition, la Confédération africaine de football (CAF) a officialisé ce dimanche le report des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2023, initialement prévues en septembre prochain.

«Le Comité Exécutif de la Confédération africaine de football a approuvé la modification du calendrier de la phase de qualification à la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies, Côte d’Ivoire 2023. Cette décision fait suite à l’engagement du Comité Exécutif à offrir plus de temps de préparation aux nations africaines qualifiées pour la Coupe du monde de la FIFA, prévue en novembre et décembre 2022», a indiqué l’instance panafricaine avant de communiquer le nouveau calendrier.



«Par conséquent, les journées 3 et 4 des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies initialement programmées en septembre 2022 auront désormais lieu du 20 au 28 mars 2023. La cinquième journée se déroulera du 12 au 20 juin 2023, et la sixième journée du 4 au 12 septembre 2023.» A vos agendas !



Publié par Mamadou Salif editor