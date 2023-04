lundi 10 avril 2023 • 308 lectures • 0 commentaires

Sport 24 mins Taille

iGFM (Dakar) Pays hôte de la prochaine CAN, la Côte d’Ivoire a décidé de baptiser les deux derniers stades devant abriter la compétition aux noms de deux personnalités marquantes de son histoire.

A moins d'un an dela 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), le président Alassane Ouattara et le gouvernement ivoirien ont choisi de nommer le stade de Yamoussoukro et celui de San Pedro respectivement « Stade Charles Konan Banny », en mémoire de l’ancien Premier ministre ivoirien, décédé en 2021, et « Stade Laurent Pokou » en hommage à l’attaquant emblématique des Éléphants et ex-meilleur buteur de l'histoire de la CAN (14 buts), disparu en 2016, a appris Afrikfoot.



La légende Laurent Pokou



"Le stade San Pedro prendra le nom d'une ancienne gloire du football qui a marqué la Coupe d'Afrique des nations et qui a porté haut le flambeau de notre pays, l'homme d'Asmara : Laurent Pokou. Ainsi, le président rend hommage à deux dignitaires du développement et de la promotion de l'image de la Côte d'Ivoire et donne des repères aux jeunes générations qui ont besoin, plus que jamais, d'avoir des hommes de qualité comme référentiels", a justifié le ministre des Sports ivoirien, Paulin Danho, au micro de RFI.



Ancien international Ivoirien, Laurent Pokou (70 sélections) devient le premier joueur ivoirien à avoir un stade à son nom en Côte d’Ivoire. Formé à l'ASEC Mimosas, l'ex-goleador a fait l'essentiel de sa carrière professionnelle en France où il a inscrit 55 buts pour 101 rencontres disputées.



Il s'agira de la deuxième CAN organisée par la Côte d’Ivoire après celle de 1984. Outre les stades Charles Konan Banny et Laurent Pokou, quatre autres enceintes s'apprêtent à accueillir l’événement sportif qui se déroulera du 13 janvier 2024 au 11 février 2024. Il s’agit du nouveau stade olympique Alassane-Ouattara à Ebimpé, du stade rénové Félix Houphouët-Boigny situé à Abidjan, du stade de la Paix de Bouaké et du stade Amadou Gon Coulibaly de Korogho.



Les 7 premières sélections qualifiées pour la CAN 2023 :



Côte d’Ivoire, Maroc, Algérie, Sénégal, Afrique du Sud, Burkina Faso, Tunisie