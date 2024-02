jeudi 25 janvier 2024 • 1358 lectures • 3 commentaires

iGFM (Yamoussoukro) La Fédération ivoirienne a contacté son homologue française pour obtenir le « prêt » du sélectionneur des Bleues Hervé Renard pour la fin de la CAN.

Une annonce retentissante est en préparation. Alors que Jean-Louis Gasset a quitté la sélection de la Côte d'Ivoire après un premier tour décevant marqué par une défaite cinglante contre la Guinée équatoriale (0-4), la Fédération ivoirienne espère tenter le coup ultime pour relancer son équipe à partir des huitièmes de finale : faire revenir Hervé Renard pour le reste de la compétition.



Le but n'est pas de le soustraire à l'équipe de France féminine, avec qui il est en contrat jusqu'en août 2024 pour les JO, mais de le faire piger sur une courte période. Il faudra dans ce cas que la Fédération française donne son accord mais en cas de succès éventuel, cette décision aurait un retentissement positif pour la FFF sur le continent.



Le huitième contre le Sénégal programmé lundi



La Fédération ivoirienne est même passée à l'attaque. Elle a contacté son homologue française. Le temps presse si Idriss Diallo, le président de la FIF, veut aller au bout de son projet car la Côte d'Ivoire affronte le Sénégal, champion en titre, lundi soir (21 heures) en huitièmes de finale.



Mais au pays des Éléphants, qui a investi des centaines de millions d'euros pour l'organisation de cette épreuve, le champion d'Afrique 2015 sera attendu comme le sauveur. L'objectif est de créer un électrochoc après le désastreux départ de la sélection, alors que c'est Emerse Faé qui doit s'asseoir sur le banc après le départ de Gasset. Renard est resté, de son côté, injoignable.



Vainqueur de la CAN avec la Zambie (2012) puis avec la Côte d'Ivoire (2015), ancien sélectionneur du Maroc (2016-2019), Renard connaît parfaitement toutes les équipes encore en compétition, leurs forces et faiblesses. La CAN pourrait vivre un incroyable scénario si la FFF acceptait cette pige exceptionnelle.



Avec L'Equipe

