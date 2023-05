vendredi 19 mai 2023 • 312 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF) s’est réuni, ce jeudi à Alger, sous la houlette du Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe. À l'issue de cette réunion, l'instance a annoncé la date du tirage au sort de la CAN 2023.

Le Comité Exécutif a annoncé que le tirage au sort officiel de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023 aura lieu le jeudi 12 octobre 2023. Ce, après avoir noté les progrès réalisés en Côte d'Ivoire dans les préparatifs de la prochaine édition.



Le Président Motsepe a exprimé sa gratitude au Président de la Côte d’Ivoire, S.E. Alassane Ouattara et au Premier Ministre M. Patrick Achi pour leur coopération et leur engagement à faire en sorte que la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023 soit une totale réussite.



Près de 20 places à prendre



Pour rappel, la Coupe d'Afrique des Nations 2023, décalée de plusieurs mois en raison des conditions climatiques, se déroulera l'année prochaine, du 13 janvier au 11 février 2024. Cette compétition rassemblera les meilleures équipes nationales africaines (24 au total), qui s'affronteront pour remporter le prestigieux titre continental. A l'heure actuelle, les sélections déjà qualifiées sont la Côte d'Ivoire (pays hôte), le Maroc, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Burkina Faso et la Tunisie.



Cette 34ème édition de la CAN se déroulera dans 6 enceintes : le stade olympique Ebimpé (60 000 places), le stade Félix-Houphouët-Boigny (45 000), Bouaké (40 000), Korhogo (20 000), San-Pédro (20 000) et Yamoussoukro (20 000).

