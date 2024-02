vendredi 2 février 2024 • 965 lectures • 0 commentaires

iGFM (Côte d'Ivoire) L'équipe de la RD Congo a éliminé celle de la Guinée, vendredi à Abidjan, en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023.

Menée au score l'espace de six minutes en début de match et parvenue à faire la différence en seconde période, la RD Congo a frappé un grand coup en éliminant la Guinée (3-1) ce vendredi au stade d'Ebimpé en quarts de finale de la CAN 2023. Les Léopards accèdent aux demi-finales du tournoi pour la première fois depuis 2015 et affronteront le vainqueur de Mali-Côte d'Ivoire.