iGFM (Abidjan) Sur RMC, Jérôme Rothen a récemment fait preuve de virulence à l'égard de la Coupe d'Afrique des nations 2023. Emerse Faé, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, vainqueur de le CAN dimanche suite au triomphe face au Nigeria (2-1), n'a pas manqué de lui répondre.

"Les affiches, elles font pas kiffer hein. T'as pas besoin d'être un pro du football africain pour te rendre compte que tous les pays que tu nous as cités, il y a beaucoup surprises. Il est là le problème de cette CAN. Et je vais vous dire, j'ai pas vu tous les matchs, mais j'en ai vu certains et ça m'a suffi franchement. Parce que, comme trop souvent, beaucoup d'erreurs techniques, un football très physique aussi, des erreurs d'arbitrage, l'ensemble, des stades vides…", avait déclaré le consultant.



"Il comprend rien au foot..."



De son côté, Émerse Faé n'a pas tardé à repondre. "Il y a un pseudo-journaliste en France qui n'a jamais fait de match international de sa vie (Jérôme Rothen compte 13 sélections en équipe de France, ndlr) et qui aurait dit que le niveau de la CAN était catastrophique parce qu'il n'y avait pas de tactique, de technique… Je pense que lui, il comprend rien au foot…



Après c'est normal quand on regarde la carrière internationale qu'il a eu. En tout cas moi, je ne suis pas étonné. Je l'ai laissé parler il s'est fait remarquer. Il a voulu faire son intéressant. Maintenant, moi je tiens à dire une chose : c'était une CAN extraordinaire. Avec des rebondissements, des buts, du spectacle. On s'est jamais ennuyé. Donc il a été très très malhonnête de dire que cette CAN n'était pas de qualité."

