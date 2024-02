lundi 12 février 2024 • 1476 lectures • 0 commentaires

iGFM (Abidjan) Vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations 2023 dimanche à domicile, la Côte d'Ivoire s'apprête à toucher le jackpot. Avec une hausse annoncée par la CAF, les Éléphants se frottent déjà les mains.

Vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations 2023 dimanche à domicile, la Côte d'Ivoire s'apprête à toucher le jackpot. En effet, quelques jours avant le coup d'envoi du tournoi, la Confédération Africaine de Football (CAF) avait annoncé une hausse spectaculaire des gains pour cette 34e édition au pays des Eléphants.



4 263 039 900 milliards FCFA



Vainqueur de la CAN 2023 à domicile, la Côte d'Ivoire recevra une somme exceptionnelle de 7 millions de dollars (4 263 039 900 FCFA), équivalent à environ 6,37 millions d'euros, faisant de cette victoire non seulement une question de prestige mais aussi de récompense financière substantielle. Finaliste malheureux, le Nigeria devra se contenter d'environ 3,6 millions d'euros. Ce sera près de 2,3 millions d'euros pour la RD Congo et l'Afrique du Sud, demi-finalistes.



Voici le détail des récompenses pour chaque étape du tournoi :



Vainqueur : 7 000 000 USD (~6 370 000 euros)



Finaliste : 4 000 000 USD (~3 640 000 euros)



Demi-finalistes : 2 500 000 USD (~2 275 000 euros)



Quarts de finalistes : 1 300 000 USD (~1 183 000 euros)



Le montant total des gains pour la CAN 2023 s'élève à 21, 2 millions de dollars, ce qui correspond à environ 19, 29 millions euros. Cette somme illustre l'engagement de la CAF à valoriser et récompenser le football africain. Avec une augmentation significative des récompenses pour chaque étape de la compétition, le montant total atteint des sommets historiques.