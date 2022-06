jeudi 9 juin 2022 • 946 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La situation a tristement dégénéré mercredi soir au Bénin. Surpris à domicile par le Mozambique (0-1) après leur défaite initiale au Sénégal (3-1), les Ecureuils se retrouvent déjà en mauvaise posture dans les éliminatoires de la CAN 2023. Très remontés, les fans ont caillassé le bus des joueurs, renseigne Afrikfoot.

Après le problème technique noté dans l'avion qui transportait l'équipe du Gabon, une autre affaire vient marquer les qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations "Côte d'Ivoire 2023". En effet, il s'agit du bus de l'équipe nationale du Bénin qui a été caillassé hier soir. Selon Afrikfoot, la situation a tristement dégénéré mercredi soir au Bénin. Surpris à domicile par le Mozambique (0-1) après leur défaite initiale au Sénégal (3-1), les Ecureuils se retrouvent déjà en mauvaise posture dans les éliminatoires de la CAN 2023. Pour certains «supporters» cela en était trop. Après son départ du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, le bus transportant la sélection béninoise a en effet été caillassé et des vitres ont été brisées, comme on peut le voir sur des vidéos circulant sur les réseaux sociaux.



Des blessés?



Des rumeurs font aussi état de joueurs blessés, sans plus de précisions et sans que cette information ait pu être vérifiée. Quart de finaliste surprise de la CAN 2019, le Bénin avait ensuite manqué l’édition 2021 dans des circonstances particulières, avec l’affaire des tests Covid-19 polémiques contre la Sierra Leone. Et la participation à la CAN 2023 s’annonce déjà compromise avec 4 points de retard sur le Mozambique, 2e, après 2 journées. En espérant que les esprits se calment rapidement…

Publié par Mamadou Salif editor