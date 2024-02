mardi 6 février 2024 • 1298 lectures • 0 commentaires

iGFM (Abidjan) Demain mercredi (20h GMT), c'est avec un groupe décimé que la Côte d'Ivoire affrontera la RD Congo en demi-finales de sa CAN 2023. Le sélectionneur national, Émerse Faé a annoncé quatre forfaits.

Le capitaine et latéral droit Serge Aurier, le défenseur central Odilon Kossounou et les attaquants Christian Kouamé et Oumar Diakité feront ainsi défaut. Les trois premiers étaient tous titulaires contre le Mali en quart de finale (2-1 a.p.) et le quatrième est entré en jeu et a été l'auteur du but décisif au bout de la prolongation et exclu pour avoir enlevé son maillot lors de sa célébration. Cette hécatombe n'inquiète toutefois pas outre mesure le sélectionneur des Eléphants, Emerse Faé, particulièrement serein ce mardi en conférence de presse de veille de match.



“Pour moi et pour le groupe, c’est important de savoir que je n’ai pas seulement 11 joueurs qui démarrent, mais j’ai 23 joueurs sur la feuille de match et 4 joueurs en tribunes qui nous soutiennent et veulent apporter leur contribution pour le succès de l’équipe“, a ainsi souligné le technicien. “Aujourd’hui, on a créé un groupe qui est solidaire et même quand je fais rentrer des joueurs à la 85e minute, ils sont dans un bon état d’esprit“.



Pour compenser ces absences, Wilfried Singo, auteur d'une excellente entrée samedi, devrait débuter dans le couloir droit, Willy Boly dans l'axe et possiblement Sébastien Haller en pointe. Malgré l'absence de Diakité, des changements sont aussi attendus sur les ailes où Max-Alain Gradel et Nicolas Pépé avaient débuté face aux Maliens.

