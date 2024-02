samedi 3 février 2024 • 827 lectures • 0 commentaires

iGFM (Yamoussoukro) L'Afrique du Sud a décroché son billet pour les demi-finales de la CAN 2023, après sa victoire devant le Cap-Vert, samedi à Yamoussoukro, en quarts de finale.

Au terme d'un match équilibré et longtemps très pauvre en occasions, l'Afrique du Sud s'est emparée du dernier billet pour les demi-finales en écartant le Cap-Vert aux tirs au but (0-0, 2-1 tab) ce samedi en quarts de finale de la CAN 2023 à Yamoussoukro. Grâce à leur gardien Ronwen Wiliams, qui a repoussé quatre tentatives adverses durant la séance, les Bafana Bafana atteignent le dernier carré pour la première fois depuis 2000 et affronteront le Nigeria mercredi. De leur côté, malgré un superbe tournoi, les Requins Bleus devront encore patienter avant de goûter à ce stade de la compétition.