iGFM (Dakar) Ce lundi, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, est attendu en Côte d'Ivoire. Objectif : se tenir au courant de l’état d’avancée des préparatifs de la CAN 2023 (23 juin-23 juillet 2023), qui sera organisée par le pays des Eléphants.

Journée importante pour la Côte d’Ivoire. Le Sud-Africain va rencontrer le président de la république Alassane Ouattara, le Premier ministre Patrick Achi et des dirigeants du football ivoirien. Il doit également visiter des infrastructures en construction pour la CAN et inaugurer le bureau satellite de la CAF à Abidjan, précise l’instance panafricaine. Notons qu’il s’agira de la 3e visite officielle de la CAF en Côte d’Ivoire depuis la fin de la CAN 2021 et beaucoup y voient un moyen de mettre la pression sur le pays hôte, pas spécialement en avance dans les travaux.



Motsepe soupçonné de s'immiscer dans les élections de la FIF ?



D’autres soupçonnent aussi l’homme d’affaires de chercher à s’immiscer dans les élections pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF), programmées pour le 23 avril. Alors que le scrutin avait été reporté en 2020 en raison des profondes divergences au sein de la famille du football ivoirien, ce qui avait débouché sur la mise en place d’un comité de normalisation à la tête de la FIF, Motsepe pourrait tenter de pousser pour un candidat unique (Didier Drogba) ? C’est en tout cas le bruit qui court à Abidjan…