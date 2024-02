lundi 12 février 2024 • 1016 lectures • 0 commentaires

iGFM (Abidjan) Malgré son sacre en finale de la CAN 2023 ce dimanche face au Nigeria (2-1), la Côte d'Ivoire n'ajoutera pas le prix de meilleur joueur du tournoi à sa collection, celui-ci ayant été décerné à un Super Eagle.

En effet, la commission technique de la Confédération africaine de football (CAF) a fait son choix et celui-ci s'est porté sur William Troost-Ekong ! Solide tout au long du tournoi et à la tête d'une arrière-garde qui a enregistré 4 clean sheets en 7 matchs, le défenseur central de 30 ans s'est aussi distingué par son apport offensif. En effet, le sociétaire du PAOK Salonique (Grèce) a inscrit trois buts durant cette CAN.



Successeur de Sadio Mané au palmarès, le natif de Haarlem aux Pays-Bas a fait preuve de sang-froid pour convertir le penalty qui a offert la victoire contre la Côte d'Ivoire en phase de groupes (1-0), puis celui face à l'Afrique du Sud en demi-finale (1-1, 4-2 tab), avant d'ouvrir le score de la tête en finale. Son coéquipier Victor Osimhen, auteur d'un travail de l'ombre remarquable malgré son statut et décisif lors de 5 matchs sur 7, aurait aussi pu viser ce trophée.



Malgré plusieurs candidats, dont Franck Kessié, Seko Fofana, Sébastien Haller et Simon Adingra (élu meilleur joueur de la finale), les Ivoiriens auront été pénalisés par leur manque de régularité et les absences sur blessure des deux derniers nommés en début de tournoi. Qu'importe puisqu'ils soulèvent la troisième CAN de leur histoire !