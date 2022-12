CAN 2023 : "Le Sénégal plus ambitieux que jamais" (Président FSF)

vendredi 23 décembre 2022

iGFM (Dakar) Dans un plus d'un an, les Lions défendront leur titre, en Côte d'Ivoire, à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, qui se jouera en janvier 2024. Pour le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor, "le Sénégal est plus ambitieux que jamais."

"Il est hors de question après avoir atteint le graal en début d'année en remportant la première Coupe d'Afrique des Nations de notre histoire, qu'on s'en suffise", a soutenu le patron du football sénégalais, après la réunion du Comité Exécutif de la Fédération tenue, ce jeudi, à Dakar, pour faire le bilan de la Coupe du monde 2022. "Nous sommes encore plus ambitieux que jamais", a-t-il prévenu, indiquant que son équipe est en train de "travailler sur la conservation de la CAN en janvier 2024 en Côte d'Ivoire" même s'il reconnaît que cela passe d'abord par des moyens.



Pour rappel, le Sénégal a bien entamé sa campagne de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en remportant ses deux premiers matchs. En mars 2023, on assistera à la suite des qualifications. Les champions d'Afrique affronteront le Mozambique dans une double confrontation.

Publié par Mamadou Salif editor

