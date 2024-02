samedi 27 janvier 2024 • 5666 lectures • 0 commentaires

Le journaliste sportif français Pierre Ménès a posé son analyse sur la phase de poules de la Can-2023. Sur ses plateformes numériques, il a évoqué les satisfactions, mais surtout les déceptions.

«Mis à part le Sénégal qui s’est baladé dans sa poule, toutes les équipes qui étaient supposées favorites, en tout cas de leurs matchs, ont failli. Minimum une fois. Et quand on pense à faillite, on pense à deux nations : la Côte d’Ivoire et l’Algérie. La Côte d’ivoire a pris un 4-0 phénoménal à domicile (…) l’Algérie s’est inclinée contre la Mauritanie qui n’avait jamais gagné un match de son histoire durant la Can.»



«L’Algérie a rendue trois copies assez équivalentes dans ce tournoi, c’est à dire beaucoup de fébrilité défensive. Mais surtout une inefficacité offensive qui part de. L’organisation du jeu jusqu’à la finitisions. Ce qui est dommageable à cette grande nations de foot (…) Sur la plus grande chaine privée algérienne il y a des mecs carrément dans le délire qui disent qu’il y a un complot entre Israël et les Nations Unies c’est pourquoi l’Algérie a été victime d’une erreur d’arbitrage à la can. On croit rêver. C’est invraisemblable de sortir des trucs pareils.



Quand tu es sur les réseaux tu vois des choses incroyables. Il y a l’autre abruti qui a pété des télés avec une machette, tu as l’influenceuse algérienne qui insulte tout le monde qui s’est déjà faite expulser de Côte d’Ivoire. Et ce n’est jamais de leur faute : c’est l’arbitre, c’est la Var, c’est la pelouse. Mais là, quand tu termines dans un groupe qui était supposé à leur portée avec deux points, à un moment donné il faut voir les choses en face et s’interroger sur le coaching de Belmadi.»