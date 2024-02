vendredi 9 février 2024 • 890 lectures • 0 commentaires

La Coupe d'Afrique des nations 2023 a débuté le 13 janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Pour la première fois dans l'histoire de la compétition, il est possible d'acheter des billets en ligne, tout comme dans de nombreux points de vente répartis à travers le pays. Prix, lieux de vente : voici votre guide billetterie pour la CAN 2023 !



Les stades de la CAN 2023



Stade Alassane Ouattara, Abidjan (60 000 places)

Stade Felix Houphouet Boigny, Abidjan (33 000 places)

Stade de la Paix, Bouaké (40 000 places)

Stade Amadou Gon Coulibaly, Korhogo (20 000 places)

Stade Laurent Pokou, San-Pédro (20 000 places)

Stade Charles Konan Banny, Yamoussoukro (20 000 places)



Les billets pour la finale



La finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire se tiendra le 11 février 2024 à 20h00 (heure locale), au Stade Alassane Ouattara (60 000 places) à Abidjan. Pour l'heure, la Confédération Africaine de Football n'a pas encore officiellement lancé la mise en vente des billets pour cette affiche, ni précisé leur prix. Ils seront disponibles dans les prochains jours sur la plateforme can2023-tickets.com, ainsi que dans les points de ventes physiques existants en Côte d'Ivoire (voir plus bas).



Où acheter des billets ?



Vente en Ligne



Les billets pour la CAN 2023 sont disponibles à la vente en ligne sur la plateforme de la Confédération africaine de football (CAF), à l'adresse can2023-tickets.com. 15% des billets pour chaque match, y compris ceux du match d'ouverture, sont mis en vente en ligne, ainsi que 25% des billets pour la phase de groupes. Cette plateforme offre plusieurs avantages, notamment pour les supporters étrangers, tels que la facilité d'accès, la sécurisation des achats, et la possibilité de planifier les voyage à l'avance. En revanche, il faut s'armer de patience et suivre une longue file d'attente virtuelle (environ 45 minutes; test effectué le 14 janvier 2024).



La première phase de vente, les 11 et 12 novembre, était réservée aux détenteurs de cartes VISA, partenaire officiel de la CAF. Le premier lot s'est rapidement écoulé (en moins d'une heure), mais depuis le lundi 13 novembre, les ventes grand public ont été lancées, permettant l'achat de billets pour la phase de groupes, avec un maximum de six billets par acheteur. Cette approche garantit une distribution équitable des billets et offre aux fans de football africain une chance équitable de participer à cet événement emblématique.



Vente Physique



En dehors de la vente en ligne, les billets sont également disponibles dans différents points de vente physiques en Côte d'Ivoire depuis le 13 décembre. Il est important de noter qu'aucun billet ne sera vendu au stade les jours de match. Voici les lieux où il est possible d'acheter les billets dans chaque ville-hôte :



Où acheter des billets à Abidjan ?



Grand Bassam : Agence de la Poste.

Cocody : Agence de la Poste ENA / Agence de la Poste Angré Perles / Agence de la Poste du Campus / Agence de la Poste Cité Rouge.

Plateau : Agence de la Poste Angoulvant / Agence de la Poste POSTEL 2000.

Anyama : Mairie / Agence de la Poste.

Songon : Agence de la Poste.

Yopougon : Poste de Niangon Nord Académie / Poste de Niangon Sud / Poste de Siporex.

Adjamé : Agence de la Poste 220 logements / Mairie principale.

Treichville : Mairie principale / Poste en face du FDFP / Poste Treichville Mosquée / Poste KM4.

Koumassi : Agence de la Poste 6e arrondissement.

Port Bouet : Agence de la Poste Aéroport / Agence de la Poste Vridi Cité / Agence de la Poste Marché.

Abobo : Agence de la Poste Cité universitaire / Agence de la Poste Marché.

Bingerville : Agence de la Poste.

Attécoubé : Agence Laposte

Marcory : Agence de la Poste Mosquée / Agence de la Poste Prima Center.



Où acheter des billets à Yamoussoukro ?



Fondation FHB

Prefecture

sous-prefecture

Laposte

Carrefour visitation



Où acheter des billets à Korhogo ?



direction régionale des sports

Sous-préfecture

Direction du Tourisme

La poste

Mairie

Où acheter des billets à San-Pedro

direction des sports

Agence de voyages Jules Ferry

Préfecture;

Agence laPoste

Où acheter des billets à Bouaké

Préfecture régionale

Centre Jacques Aka

L’Oriental (en face du tribunal)

Agence laPoste

Habitat de la caisse

Auchan.



Cette stratégie de vente mixte vise à maximiser le taux de remplissage des stades, en évitant les problèmes rencontrés lors des éditions précédentes en Égypte (2019) et au Cameroun (2021), où de nombreux matchs se sont joués devant des stades presque vides en raison de divers facteurs, notamment la situation sécuritaire et les protocoles sanitaires liés à la pandémie.



En somme, cette approche hybride de la billetterie, combinant vente en ligne et vente physique, est conçue pour améliorer l'accessibilité des billets et garantir une expérience optimale pour tous les fans souhaitant assister à la Coupe d'Afrique des Nations.



Le prix des billets



Les prix des billets varient selon trois catégories : 1 000 à 5000 FCFA ($1.60 à $8.00 dollars US) pour la catégorie trois, 5 000 à 10 000 FCFA ($8.00 to $16.00 dollars US) pour la catégorie deux, et 10 000 à 15 000 FCFA ($16.00 à $24.00 dollars US) pour la première catégorie. A noter que match d'ouverture est proposé au tarif le plus élevé (5000, 10 000 ou 15 000 FCFA, soit $8.00, $16.00 ou $24.00 dollars US en fonction de la catégorie). Une limite de 6 billets par acheteur a été fixée.



Certaines rencontres sont proposées en formule “double match”, où deux rencontres se jouent le même jour dans le même stade, sans augmentation du prix du billet pour autant. En revanche, on ne connaît pas encore le prix des billets pour les matchs de la phase à élimination directe. Une supposée grille tarifaire circulait récemment sur les réseaux sociaux, mais le comité local d'organisation (COCAN) l'a démentie.