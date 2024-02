vendredi 2 février 2024 • 895 lectures • 0 commentaires

iGFM (Côte d'Ivoire) Le Nigeria affronte l'Angola, ce vendredi à l'occasion des quarts de finale de la CAN 2023. Ce match se déroulera, au Stade Félix-Houphouët-Boigny d'Abidjan, à partir de 17h heure GMT.

Les Super Eagles du Nigeria, menés par Ademola Lookman auteur d'un doublé, ont battu les Lions Indomptables du Cameroun 2-0 samedi en huitièmes de finale de la CAN, se qualifiant ainsi pour les quarts de finale. Victor Osimhen a brillamment incarné l'esprit d'équipe, malgré l'absence de but à son actif. Il a été un élément clé dans l'attaque, pesant constamment sur la défense camerounaise avec ses courses incessantes. Son rôle a été crucial, non seulement en attaquant en harcelant l'équipe camerounaise, mais aussi en apportant son soutien à la défense lorsque nécessaire.



Cette performance a été chaudement saluée par les fans, qui ont scandé son nom dans tout le stade Félix Houphouët-Boigny, où il aura de nouveau l'occasion de briller en quarts de finale. Après cette belle victoire, le Nigeria se prépare donc à affronter l'Angola. Ayant terminé en tête du groupe D devant le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Algérie avant d'éliminer la Namibie avec un score de 3-0 samedi malgré leur infériorité numérique, les Palancas Negras pourraient bien s'avérer être un adversaire plus coriace que prévu pour les Super Eagles…