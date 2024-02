vendredi 2 février 2024 • 884 lectures • 0 commentaires

iGFM (Côte d'Ivoire) La RD Congo et la Guinée s'affrontent, ce vendredi pour une place en demi-finales de cette CAN 2023, qui n'en finit plus de nous surprendre. Ce duel se déroulera, au Stade Alassane-Ouattara situé au nord d'Abidjan en Côte d'Ivoire, à partir de 20h GMT.

Dans cette Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, la République Démocratique du Congo réalise des performances surprenantes. Parvenus en quarts de finale, les Léopards n'ont remporté aucun de leurs matchs (en temps réglementaire) ! Leur parcours, inhabituel, marqués par trois matchs nuls dans le groupe F, les a notamment vus battre l'Égypte en huitièmes de finale. Ce succès s'est joué aux tirs au but (1-1, 8-7 après t.a.b.), avec un tir décisif du gardien Lionel Mpasi. En tant qu'outsider inattendu, la RDC cherchera à rééditer son exploit pour battre la Guinée.



Cette dernière, issue de la poule C aux côtés du Sénégal et du Cameroun, s'est qualifiée en tant que l'un des meilleurs troisièmes. En huitième, le Syli National a éliminé la Guinée Équatoriale, révélation du tournoi, grâce à un but tardif de Mohamed Bayo après un carton rouge adverse (0-1). Cette confrontation entre la RDC et la Guinée promet d'être imprévisible, typique de cette CAN. La RDC doit intensifier ses efforts pour remporter sa première victoire du tournoi sans passer par les tirs au but, tandis que la Guinée, malgré des difficultés par moment contre la Guinée Équatoriale, a également toutes ses chances d'accéder aux demi-finale.