vendredi 2 février 2024

iGFM (Côte d'Ivoire) La Confédération Africaine de football (CAF) a décidé de sanctionner tous les arbitres et l’équipe à la VAR du match Sénégal-Côte d'Ivoire (1-1, TAB 4-5), comptant pour les huitièmes de finale de la CAN 2023, renseigne Sport News Africa.

La Côte d’Ivoire s’apprête à disputer ce samedi son quart de finale de la Can 2023 contre le Mali. Mais son 8e de finale contre le Sénégal, gagné aux tirs au but (1-1, tab 5-4) se poursuit dans les bureaux de la CAF. L’instance du football africain a, selon une source de Sport News Africa, décidé d’écarter pour le reste de la compétition tous les arbitres et l’équipe à la VAR lors de cette rencontre. On leur reproche plusieurs erreurs dans leurs décisions sur ce match. Ainsi, on ne verra plus le Gabonais Pierre Atcho arbitre central et ses assistants Boris Ditsoga (Gabon) et Carine Atezambong (Cameroun). A la Var, il y avait Samir Guezzaz (Maroc) et Mahmoud El Banna (Egypte).

Si elle est confirmée, cette décision devrait faire taire les polémiques.