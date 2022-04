vendredi 8 avril 2022 • 528 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La Confédération Africaine de football (CAF) devrait modifier les dates des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations "Côte d'Ivoire 2023", renseigne La Chaîne Africaine du football parcourue par Afrikfoot.

Enfin du nouveau concernant les éliminatoires de la CAN 2023 ! Alors que la Confédération africaine de football (CAF) n’a communiqué aucune date pour le tirage au sort et que l’instance se retrouve mise sous pression par certaines fédérations qualifiées pour la Coupe du monde 2022, comme la Tunisie, qui réclament un calendrier adapté pour programmer des matchs de préparation, deux informations importantes circulent ces dernières heures.



Le tirage au sort pourrait se tenir le 19 avril en Afrique du Sud



D’après La Chaîne Africaine du football, le comité exécutif de la CAF, réuni jeudi par visioconférence, a proposé aux associations membres d’organiser le tirage au sort de la phase de groupes des qualifications le 19 avril, en Afrique du Sud. Celui-ci doit permettre de répartir les 48 équipes encore en lice en 12 groupes de 4 avec les deux premiers de chaque poule qui se qualifieront pour la phase finale, programmée du 23 juin 2023 au 23 juillet 2023 en Côte d’Ivoire, qualifiée d’office en tant que pays-hôte mais qui prendra part aux éliminatoires.



Les deux dernières journées en mars 2023 ?



Selon la même source, la CAF a tenu compte des préoccupations des Mondialistes et aurait proposé une modification du calendrier. Plutôt que de programmer quatre journées dès le mois de juin, l’instance serait prête à en fixer seulement deux à ce moment-là afin de faciliter l’organisation de matchs amicaux. Les deux journées suivantes auraient lieu en septembre 2022 et les deux dernières en mars 2023 (il n’y aura pas de fenêtre FIFA en octobre 2022). Une solution qui pourrait satisfaire tout le monde…